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К санкциям ЕС против Крыма присоединились пять стран
Политика, 22:36
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К санкциям ЕС против Крыма присоединились пять стран
Албания, Норвегия, Черногория, Грузия и Украина присоединились к решению Европейского совета о продлении санкций в отношении Крыма. В ЕС приветствовали позицию этих стран
Ялта, Крым (Фото: Константин Чалабов / РИА Новости)

Пять стран поддержали решение Европейского совета о продлении санкций в отношении Крыма, следует из сообщения на сайте высшего политического органа Евросоюза. К странам ЕС присоединились Албания, Норвегия, Черногория, Грузия и Украина.

«Эти страны обеспечат соответствие их национальной политики решению Совета. Европейский союз обращает внимание на принятые ими на себя обязательства и приветствует их», — говорится в сообщении Европейского совета.

Из пяти стран, поддержавших решение ЕС, лишь две — Албания и Черногория — являются кандидатами на членство в Евросоюз. Норвегия, несмотря на то что не входит в состав ЕС, участвует в европейской интеграции, входит в Шенгенскую зону и Европейскую ассоциацию свободной торговли. Грузия и Украина неоднократно заявляли о своем намерении присоединиться к ЕС, однако до сих пор не получили официального статуса кандидатов на членство в союзе.

Совет ЕС продлил санкции по Крыму еще на год
Политика

Санкции ЕС в отношении Крыма были введены в 2014 году, после вхождения полуострова в состав России. 18 июня санкции были продлены решением Евросовета до 23 июня 2019 года. Санкции подразумевают ограничения на импорт продукции из Крыма и Севастополя и на работу с предприятиями полуострова. Запрещаются также инвестиции в экономику региона и оказание туристических услуг. Так, на полуостров запрещено поставлять «транспортную, телекоммуникационную и энергетическую продукцию, связанную с разведкой, добычей нефти, газа, а также минеральных ресурсов».

Санкции ЕС, действие которых продолжается с 2014 года, делятся на персональные санкции (в отношении политиков, бизнесменов и компаний, обвиняемых в причастности к нарушению территориальной целостности Украины), ограничительные меры в отношении Крыма и Севастополя (запрет на работу компаний и финансовых учреждений на этих территориях) и секторальные санкции в отношении экономики России.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Санкции , Евросоюз
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