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Посол России в США пожаловался на недопуск к дипсобственности
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Посол России в США пожаловался на недопуск к дипсобственности
Политика, 14:22
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Посол России в США пожаловался на недопуск к дипсобственности
Российские дипломаты до сих пор не имеют возможности войти в здания российской дипмиссии, доступ в которые был закрыт американской стороной, рассказал посол в США Анатолий Антонов
Анатолий Антонов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Российским дипломатам в США до сих пор не удалось добиться доступа в изъятые Вашингтоном здания, где работали сотрудники консульских служб и торгового представительства России, сообщил журналистам посол России в США Анатолий Антонов, передает корреспондент РБК.

«На сегодняшний день нам не получается добиться того, чтобы даже войти в наши здания. При этом говорят, что здания — это российская собственность. Я начинаю шутить и говорю: можно я войду в это здание? можно посмотреть, там ковры стулья на месте находятся или нет? Не пускают, даже российского посла. Честно говоря, логика здесь непонятна», — сказал Антонов журналистам во время брифинга в МИДе.

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Власти США закрыли генеральное консульство России в Сан-Франциско, торгпредство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке 2 сентября 2017 года. Кроме того, в конце 2016 года был закрыт доступ к двум дипломатическим дачам России в США. Здание консульства и торгпредства находятся в собственности России и обладают дипломатическим иммунитетом. МИД России ранее говорил о намерении подать иск в суд с требованием их вернуть Москве.

Антонов также рассказал, что российская дипмиссия до сих пор испытывает проблемы в восполнении дипломатических кадров ​генконсульства России в Нью-Йорке и постпредства в ООН. США в конце марта объявили о высылке 60 российских дипломатов из солидарности с Великобританий по «делу Скрипалей».

Посол также рассказал подробности саммита президентов России и США, состоявшегося в Хельсинки 16 июля. Он присутствовал на переговорах в формате рабочего завтрака, которые последовали после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа один на один.

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В ходе четырехчасовых переговоров удалось обсудить как двусторонние, так и международные дела, рассказали Путин и Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров. На пресс-конференции Путин также сообщил, что российская сторона передала американской пакет предложений по стратегическому разоружению.

Антонов рассказал, что у России есть серьезные вопросы к США в отношении того, как они выполняют Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3, срок его действия истекает в 2021 году, Москва выступает за продолжение срока его действия. — РБК). «В отношении СНВ было бы неправильно, если мы оставим мир без какого-либо действующего договора в этой области», — подчеркнул Антонов. Посол также указал, что Россия хотела бы сохранить Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

По его словам, во время встречи Путина и Трампа проблема санкций как таковая не обсуждалась. «Обсуждались проблемы экономического взаимодействия. Президент никогда не поднимает вопрос санкций, никогда не просит о том, чтобы сняли санкции в отношении России», — пояснил Антонов.

Не обсуждался на встрече и вопрос снятия ограничений с компании Олега Дерипаски UC Rusal, с апреля находящейся в санкционном списке Минюста США.

«При всей важности каждого конкретного случая я по крайней мере не слышал об этом [отдельном обсуждении судьбы UC Rusal]», — сказал Антонов, отвечая на вопрос РБК. «Обсуждались глобальные проблемы торгово-экономического взаимодействия», — добавил он.

В целом посол Антонов призвал подождать с выводами по саммиту в Хельсинки. «Давайте чуть-чуть посмотрим, подождем, пока уляжется токсичная пыль российского неприятия в Вашингтоне и посмотрим, насколько американская сторона будет готова к реализации тех устных не договоренностей, а пониманий, которые были достигнуты в Хельсинки», — предложил посол России в США.

Авторы: Александр Атасунцев, Наталья Демченко.
Теги: Анатолий Антонов , Владимир Путин , Дональд Трамп , встреча
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