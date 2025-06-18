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ПМЭФ-2025 ,  
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«Ядрена мать» и «дронономика»: яркие цитаты первого дня ПМЭФ

Сюжет
ПМЭФ-2025
В Петербурге завершается первый день ПМЭФ-2025. Участники сессий обсудили демографию, технологии и проблемы русского народа. Яркие высказывания спикеров — в подборке РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Об иностранных инвестициях

«Ядрена мать» и «дронономика»: яркие цитаты первого дня ПМЭФ

Денис Мантуров, первый вице-премьер: «Мы точно не отказываемся от иностранных инвестиций. Но нужно, чтобы инвестиции были умными, чтобы это были вложения не просто в создание мощностей, а, в первую очередь, создание новых технологических компетенций в тех направлениях, которые у нас еще пока требуют дополнительного развития».

О российских разработках

«Ядрена мать» и «дронономика»: яркие цитаты первого дня ПМЭФ

Степан Ковальчук, старший вице-президент по медиастратегии и развитию сервисов VK: «У нас страна, в которой люди, ну, отличаются от всего мира. Только российские компании, разработчики и продуктологи могут сделать продукт, который нашим людям будет заходить и нравиться».

«Ядрена мать» и «дронономика»: яркие цитаты первого дня ПМЭФ

Ему ответил модератор сессии — дизайнер Артемий Лебедев: «Это называется: давно пора, ядрена мать, умом Россию понимать».

О рисках при выходе на международные рынки

«Ядрена мать» и «дронономика»: яркие цитаты первого дня ПМЭФ

Сергей Анохин, гендиректор «ВымпелКом»: «В текущем геополитическом моменте, как с «Гуглом», у которого [в России] остались мертвым грузом черные ящики и компания у себя это все списала. Такие же риски возникают у российских компаний при создании инфраструктуры и активов в других странах. Поэтому надо очень внимательно выбирать, куда идти с этим».

О демографии

«Ядрена мать» и «дронономика»: яркие цитаты первого дня ПМЭФ

Константин Абрамов, гендиректор фонда ВЦИОМ: «Недостаточно денег — дорого растить ребенка. Да, любовь — это главное, почему создают семью и рожают детей, но есть барьеры, которые не позволяют делать в нужном объеме, не позволяют заводить троих детей и больше по одной простой причине — дорого растить ребенка».

«Ядрена мать» и «дронономика»: яркие цитаты первого дня ПМЭФ

Анна Кузнецова, вице-спикер Госдумы: «Сегодня весь мир <...> переживает беспрецедентное снижение рождаемости везде. По общим цифрам это признано в ООН. Так случилось, что идеология народосбережения <...> была подменена некими иными идеологическими постулатами, которые стали кнопкой выключения естественных инстинктов самосохранения семьи, нации, народности государства... Это разрушение традиционных ценностей, <...> это покрывание этой политики <...> пресловутыми правами человека».

«Ядрена мать» и «дронономика»: яркие цитаты первого дня ПМЭФ

Ольга Баталина, первый замглвы Минтруда: «По опросу ООН, среди основных причин отказа людей от родительства — высокая стоимость воспитания детей, нестабильная ситуация в сфере труда, нехватка доступного жилья, беспокойство о будущем мире, сложность совмещения работы и ухода за детьми <...>. Нашу страну <...> отличают политическая устойчивость, стабильная ситуация на рынке труда <...>. И, конечно, крепкие семейные ценности <...>. Это очень хорошая основа для дальнейшего движения вперед».

«Ядрена мать» и «дронономика»: яркие цитаты первого дня ПМЭФ

Георгий Филимонов, вологодский губернатор: «Кто будет заботиться о русском народе, о русском человеке, о его выживании на Русском Севере, о деградации, о депопуляции? Задача — преодолеть этот вызов, выйти из депопуляции на плато и начинать прибавлять из года в год. Ставим себе в план пятилетку».

О здоровом образе жизни

«Ядрена мать» и «дронономика»: яркие цитаты первого дня ПМЭФ

Каролина Соколова, управляющий директор Х5 Media: «ЗОЖ <...> является жизненной целью № 1 в ближайший год у 43% россиян. Ну, это же замечательно вообще! Ну, почти все проблемы порешали, пора удариться в ЗОЖ. Причем, знаете, ЗОЖ без надрыва <...>. То есть, с одной стороны, человек хочет быть здоровым, а с другой — не готов идти на компромиссы по удовольствию».

О народном герое

«Ядрена мать» и «дронономика»: яркие цитаты первого дня ПМЭФ

Алексей Гореславский, гендиректор АНО «Институт развития интернета»: «У нас есть исследование <...>, по возрастам опрос проведен. Какой герой вам близок, понятен и вами любим? Так вот, в трех возрастах есть единственный сквозной герой — это Данила Багров. Не в первый раз привожу этот пример, потому что никого другого там не оказалось».

О «дронономике»

«Ядрена мать» и «дронономика»: яркие цитаты первого дня ПМЭФ

Дмитрий Песков, спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития: «Это неизбежное будущее, потому что дрон — это не только власть <...>. На самом деле дрон — это искусственный интеллект, который может вам залететь в форточку. И, собственно говоря, часто влетает. Просто пока в немирных целях, а нам, значит, нужно сделать так, чтобы он умел это делать в более мирных сценариях».

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