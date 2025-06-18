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Военная операция на Украине ,  
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Эксклюзив

В ООН заявили об отсутствии «нарратива» возвращения Киеву ядерного оружия

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Военная операция на Украине
Сюжет
Эксклюзивы РБК
Замгенсека ООН Изуми Накамицу в интервью РБК оценила, насколько вероятно появление у Украины ядерного оружия: «Не думаю, что такой нарратив есть». Ранее Владимир Зеленский называл подписание Будапештского меморандума ошибкой
Изуми Накамицу
Изуми Накамицу (Фото: Bebeto Matthews / AP / ТАСС)

Заместитель генсекретаря ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Изуми Накамицу в интервью РБК оценила перспективу приобретения Украиной ядерного оружия.

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Замгенсека ООН: «Архитектура ядерного разоружения оказалась в кризисе»
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Изуми Накамицу

«Я не думаю, что Украина на самом деле занимает такую позицию. То, что произошло в прошлом, уже произошло. Я никогда не слышала, чтобы Украина говорила, что она будет разрабатывать ядерное оружие. Так что я не думаю, что такой нарратив есть. Были некоторые эксперты, которые говорили о том, что было бы, если бы Украина не отказалась от ядерного оружия. Но это было не украинское, а советское ядерное оружие. Так что я не думаю, что такие обсуждения имеют место», — сказала она.

Украина отказалась от советского ядерного оружия и подключилась к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в обмен на гарантии ее безопасности, подписав в 1994 году с Британией, Россией и США Будапештский меморандум. 19 февраля 2022 года, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, президент Украины Владимир Зеленский потребовал созвать консультации государств-подписантов этого документа. «Если они снова не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для нашей страны, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение», — сказал тогда Зеленский.

Владимир Путин в обращении к россиянам 21 февраля 2022 года сказал, что слова Зеленского — «не пустая бравада». По его оценке, у Киева есть «советские ядерные технологии и средства доставки такого оружия». «С появлением у Украины оружия массового поражения ситуация в мире, в Европе, особенно для нас, для России, изменится самым кардинальным образом. Мы не можем не реагировать на эту реальную опасность, тем более, повторю, что западные покровители могут посодействовать появлению на Украине такого оружия, чтобы создать еще одну угрозу для нашей страны», — сказал тогда российский лидер.

За последние три года тема ядерного оружия в контексте конфликта на Украине звучала неоднократно. В феврале 2025 года Зеленский сказал, что если Украину в ближайшие годы не примут в НАТО, то для обеспечения ее безопасности ей потребуется ядерное оружие. До этого, в январе, в интервью итальянскому изданию Il Foglio, украинский президент назвал подписание Киевом Будапештского меморандума ошибкой. Вместе с тем информацию о намерении создать такое оружие украинское руководство неоднократно отвергало. «Мы никогда не говорили о том, что готовимся создать ядерное оружие. <...> Поэтому у нас альтернативы нет, кроме НАТО. Это наш сигнал, но мы не создаем ядерное оружие», — заявил Зеленский в октябре 2024 года.

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Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
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