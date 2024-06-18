США решили провести кампанию о «положительном влиянии» помощи Украине
Власти США решили заключить контракт по коммуникационной поддержке деятельности Агентства США по международному развитию (USAID) на Украине, чтобы повысить «осведомленность сообществ и отдельных лиц» о «целях и положительном влиянии» программ помощи в стране, следует из данных портала, где публикуются тендеры американской администрации.
«Необходимые вспомогательные услуги могут включать в себя коммуникационные услуги, такие как кампании по информированию общественности, письменный/устный перевод, управление связями с общественностью и прессой, производство материалов, привлечение влиятельных лиц и фотосъемка. Место проведения — Украина», — говорится в описании тендера.
Контракт предполагается заключить с местными фирмами. Ожидается, что тендер будет объявлен 1 июля. Предполагаемый срок выполнения работ составляет один год, но может быть больше или меньше. Предполагаемый тип контракта — это твердая фиксированная цена. Конкретная стоимость не называется, но диапазон указан от $5 до $15 млн.
15 июня США объявили о выделении Украине более $1,5 млрд для восстановления энергетической инфраструктуры и гуманитарных нужд. Транши проведут по линии Госдепартамента и Агентства по международному развитию. $824 млн выделили на цели экстренного восстановления энергетической инфраструктуры, объем гуманитарной помощи составит более $379 млн, еще $300 млн предусмотрено на закупку средств первой помощи для украинской погранслужбы и правоохранительных органов.
В Белом доме добавили, что с начала военной операции на Украине США выделили свыше $3,2 млрд на гуманитарные нужды и почти $1,5 млрд — на восстановление энергетического сектора.
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