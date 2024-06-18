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Военная операция на Украине ,  
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США решили провести кампанию о «положительном влиянии» помощи Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
США решили заключить контракт с украинскими фирмами для распространения информации о положительном влиянии программ помощи Украине. Предварительно, контракт заключается на год, но сроки могут меняться. Москва осуждает помощь Киеву

Власти США решили заключить контракт по коммуникационной поддержке деятельности Агентства США по международному развитию (USAID) на Украине, чтобы повысить «осведомленность сообществ и отдельных лиц» о «целях и положительном влиянии» программ помощи в стране, следует из данных портала, где публикуются тендеры американской администрации.

«Необходимые вспомогательные услуги могут включать в себя коммуникационные услуги, такие как кампании по информированию общественности, письменный/устный перевод, управление связями с общественностью и прессой, производство материалов, привлечение влиятельных лиц и фотосъемка. Место проведения — Украина», — говорится в описании тендера.

Контракт предполагается заключить с местными фирмами. Ожидается, что тендер будет объявлен 1 июля. Предполагаемый срок выполнения работ составляет один год, но может быть больше или меньше. Предполагаемый тип контракта — это твердая фиксированная цена. Конкретная стоимость не называется, но диапазон указан от $5 до $15 млн.

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Фото:Leon Neal / Getty Images

15 июня США объявили о выделении Украине более $1,5 млрд для восстановления энергетической инфраструктуры и гуманитарных нужд. Транши проведут по линии Госдепартамента и Агентства по международному развитию. $824 млн выделили на цели экстренного восстановления энергетической инфраструктуры, объем гуманитарной помощи составит более $379 млн, еще $300 млн предусмотрено на закупку средств первой помощи для украинской погранслужбы и правоохранительных органов.

В Белом доме добавили, что с начала военной операции на Украине США выделили свыше $3,2 млрд на гуманитарные нужды и почти $1,5 млрд — на восстановление энергетического сектора.

Москва осуждает помощь Киеву.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
гуманитарная помощь США Украина

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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