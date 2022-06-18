Путин предложил улучшить систему оплаты труда медиков

Путин сделал такое заявление после общения с сотрудницей фельдшерского пункта в Свердловской области, которая рассказала, что работает 30 лет и получает около 30 тыс. рублей

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В России необходимо улучшить систему оплаты труда медицинских работников, но подход к этому должен быть очень аккуратным, заявил президент Владимир Путин. Об этом он сказал по видеосвязи в ходе церемонии открытия новых медицинских учреждений в регионах России. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

В ходе мероприятия президент пообщался с сотрудницей фельдшерско-акушерского пункта в поселке Половинный Свердловской области Валентиной Синичкиной, которая рассказала ему, что работает 33 года и получает около 30 тыс. руб.

«Надо подумать, как выстраивать систему оплаты труда в отрасли в целом. Мы с Татьяной Алексеевной [Голиковой] уже много раз на этот счет говорили. Надо подходить к этому очень аккуратно, внимательно, но я думаю, что нужно выстраивать соответствующим образом», — сказал президент.

Минздрав подготовит предложения по изменению структуры оплаты труда медиков в рамках работы над проектом бюджета на 2023 год, сообщил «РИА Новости» министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«В рамках работы над проектом федерального бюджета на 2023 год Минздравом будут подготовлены соответствующие предложения. Будем обсуждать их с заинтересованными ведомствами и профессиональным сообществом», — сказал министр.

В декабре 2021 года в нескольких регионах России запустили пилотный проект новой системы оплаты труда медиков, которая получила название ОСОТ (отраслевая система оплаты труда). ОСОТ предусматривает формирование оклада на основе трех параметров: расчетной величины на уровне 13 617 руб. (совпадает с МРОТ на 2022 год), коэффициента сложности выполняемой работы по должностям (где, например, 1 — это санитар, а 3,13 –заведующий хирургическим отделением) и коэффициента региональной экономической дифференциации (рассчитывается на основе данных Росстата по медианной зарплате в каждом субъекте).

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Как писал «Коммерсантъ», после передачи полномочий по установлению систем оплаты труда в регионы, в половине которых их спустили на уровень главврачей, зарплаты специалистов, выполняющих одну и ту же работу, начали «колоссально различаться». ОСОТ же представляет собой единую систему оплаты труда медиков для всей страны.