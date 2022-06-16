Привлеченных к спецоперации врачей предложили наделить статусом ветеранов

В случае принятия закона врачи, строители и другие специалисты, работающие в зоне спецоперации, смогут рассчитывать на социальные льготы

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В Госдуму внесли законопроект о наделении статусом ветеранов боевых действий гражданских специалистов, привлеченных к специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента. Речь идет о поправках в закон «О ветеранах».

Инициатива, подготовленная группой депутатов и сенаторов «Единой России» (ЕР), предусматривает наделение таким статусом врачей, ремонтников военной техники, строителей, принимающих участие в восстановлении разрушенной инфраструктуры, и других специалистов.

В нынешней редакции закона гражданские специалисты, направленные в зону спецоперации, могут получить статус ветерана только в случае ранения, контузии или увечья либо если их наградят медалью за участие в обеспечении боевых действий, поясняют инициаторы поправок.

«Внесенный сегодня «Единой Россией» законопроект о присвоении статуса ветерана боевых действий гражданским лицам — участникам СВО позволит дать этим людям дополнительную социальную защиту», — заявил глава фракции ЕР в Госдуме Владимир Васильев. Он также сообщил, что единороссы рассчитывают на рассмотрение и принятие данных поправок в кратчайшие сроки.

Статус ветерана боевых действий позволяет получить налоговые, транспортные, земельные льготы и другие меры социальной поддержки от государства. Среди них, например, субсидия на оплату ЖКУ и льготный проезд на общественном транспорте.

В конце марта президент России Владимир Путин подписал закон о присвоении статуса ветеранов боевых действий участникам спецоперации на Украине. До этого таким статусом были наделены участники военных действий в Афганистане, Чечне и Сирии.