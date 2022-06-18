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Военная операция на Украине ,  
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Путин поблагодарил медиков за работу в зоне спецоперации

Президент объявил об открытии в регионах 19 медицинских учреждений, в том числе инфекционных больниц, онкодиспансеров, поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов
Фото: Максим Тищенко / ТАСС
Фото: Максим Тищенко / ТАСС

Президент Владимир Путин в преддверии Дня медицинского работника выразил благодарность медикам, которые оказывают помощь в зоне проведения спецоперации на Украине. Об этом он сказал по видеосвязи в ходе церемонии открытия новых медицинских учреждений в регионах России, сообщила пресс-служба Кремля.

«Хочу особо обратиться к военным врачам, фельдшерам, медсестрам, младшему медицинскому персоналу, которые порой, жертвуя собой, оказывают медицинскую помощь под обстрелами, на передовой. Низкий поклон вам за спасенные жизни наших боевых товарищей, которые принимают участие в специальной военной операции», — сказал президент.

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Российский лидер также поблагодарил за работу сотрудников федеральных и региональных медицинских учреждений, больниц, поликлиник, работников скорой помощи и военнослужащих медицинской службы. Он отметил достоинство, с которым они исполняют свою миссию, а также профессионализм медиков, который «неотделим от душевной щедрости».

«Значение вашей работы действительно невозможно переоценить. Обязательно будем наращивать меры поддержки специалистов первичного звена, всех, кто трудится в отечественном здравоохранении», — сказал президент.

Он отметил важность повышения доступности и качества медпомощи, а приоритетным направлением назвал обновление первичного звена здравоохранения и поддержку специалистов, занятых в нем.

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В ходе своего обращения Путин объявил об открытии в регионах 19 медицинских учреждений, среди них: онкодиспансеры в Улан-Удэ и Волгограде, инфекционные больницы в Белгороде и Оренбурге, корпус медицинской реабилитации Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Чебоксарах, поликлиника в Новосибирске, две поликлиники после капремонта в Петербурге и Ярославле, а также 11 фельдшерско-акушерских пунктов в Свердловской и Челябинской областях.

День медицинского работника ежегодно отмечается в России в третье воскресенье июня.

В середине июня группа депутатов и сенаторов от «Единой России» внесла законопроект, которым предлагается наделить статусом ветеранов боевых действий гражданских специалистов, в том числе врачей, работающих в зоне спецоперации на Украине. По словам авторов инициативы, это позволит гражданским участникам спецоперации получить дополнительную социальную защиту.

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Кирилл Соколов
Владимир Путин медики Врачи Военная операция на Украине

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

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