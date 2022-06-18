Путин поблагодарил медиков за работу в зоне спецоперации
Президент Владимир Путин в преддверии Дня медицинского работника выразил благодарность медикам, которые оказывают помощь в зоне проведения спецоперации на Украине. Об этом он сказал по видеосвязи в ходе церемонии открытия новых медицинских учреждений в регионах России, сообщила пресс-служба Кремля.
«Хочу особо обратиться к военным врачам, фельдшерам, медсестрам, младшему медицинскому персоналу, которые порой, жертвуя собой, оказывают медицинскую помощь под обстрелами, на передовой. Низкий поклон вам за спасенные жизни наших боевых товарищей, которые принимают участие в специальной военной операции», — сказал президент.
Российский лидер также поблагодарил за работу сотрудников федеральных и региональных медицинских учреждений, больниц, поликлиник, работников скорой помощи и военнослужащих медицинской службы. Он отметил достоинство, с которым они исполняют свою миссию, а также профессионализм медиков, который «неотделим от душевной щедрости».
«Значение вашей работы действительно невозможно переоценить. Обязательно будем наращивать меры поддержки специалистов первичного звена, всех, кто трудится в отечественном здравоохранении», — сказал президент.
Он отметил важность повышения доступности и качества медпомощи, а приоритетным направлением назвал обновление первичного звена здравоохранения и поддержку специалистов, занятых в нем.
В ходе своего обращения Путин объявил об открытии в регионах 19 медицинских учреждений, среди них: онкодиспансеры в Улан-Удэ и Волгограде, инфекционные больницы в Белгороде и Оренбурге, корпус медицинской реабилитации Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Чебоксарах, поликлиника в Новосибирске, две поликлиники после капремонта в Петербурге и Ярославле, а также 11 фельдшерско-акушерских пунктов в Свердловской и Челябинской областях.
День медицинского работника ежегодно отмечается в России в третье воскресенье июня.
В середине июня группа депутатов и сенаторов от «Единой России» внесла законопроект, которым предлагается наделить статусом ветеранов боевых действий гражданских специалистов, в том числе врачей, работающих в зоне спецоперации на Украине. По словам авторов инициативы, это позволит гражданским участникам спецоперации получить дополнительную социальную защиту.