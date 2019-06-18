Журналист NYT сообщил о скорой отставке советника Трампа по России

Фиона Хилл известна своими критическими высказываниями в адрес России и президента Владимира Путина. В середине — конце 2000-х она работала на американскую разведку

Фиона Хилл (Фото: Evan Vucci / AP)

Старший директор по России Совета национальной безопасности Белого дома, главный советник американского президента по России Фиона Хилл покинет свой пост в августе. Об этом сообщил в Twitter журналист газеты The New York Times Питер Бейкер.

«Фиона Хилл работала в бурный период в истории отношений США и России и завершит свою работу на следующей неделе, после ожидаемой встречи [президента США Дональда] Трампа и [президента России Владимира] Путина в японской Осаке на полях саммита G20», — написал Бейкер.

Место Хилл, согласно информации журналиста, займет Тим Моррисон, который начал работать в Совете национальной безопасности в прошлом году в качестве советника по оружию массового поражения и биологической защите.

«Трамп надеется поменять отношения с Россией, чтобы больше внимания уделять контролю над вооружениями, включая возможный договор между США, Россией и Китаем, который пришел бы на смену ДРСМД [Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности]», — пояснил Бейкер.