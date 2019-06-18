Партия роста отказалась выдвигать Оксану Дмитриеву на выборы в Петербурге

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах губернатора, рассказали источники РБК. Официально о решении планируется объявить 20 июня

Оксана Дмитриева (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Лидер фракции Партии роста в Заксобрании Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах губернатора, которые пройдут в единый день голосования в сентябре. Об этом РБК рассказал источник, близкий к администрации президента, и подтвердил собеседник, близкий к Смольному.

Дмитриева понимает, что не преодолеет муниципального фильтра. Это осознают и в руководстве Партии роста (возглавляет бизнес-омбудсмен Борис Титов), поэтому выдвигать ее не станут, пояснил РБК источник, близкий к Кремлю.

Дмитриева не готовится к участию в кампании, она минимизировала свою публичную активность, говорит в свою очередь близкий к Смольному собеседник РБК.

Официально о решении Партии роста не выдвигать Дмитриеву планируется объявить на заседании федерального политсовета партии, который состоится 20 июня, уточняет источник, близкий к Кремлю.

«По моему мнению, она [Дмитриева] выдвигаться не станет, но все будет зависеть от ее решения 20-го числа», — сказал РБК зампредседателя Партии роста Виктор Звагельский.