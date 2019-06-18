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Партия роста отказалась выдвигать Оксану Дмитриеву на выборы в Петербурге
Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах губернатора, рассказали источники РБК. Официально о решении планируется объявить 20 июня
Оксана Дмитриева (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Лидер фракции Партии роста в Заксобрании Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах губернатора, которые пройдут в единый день голосования в сентябре. Об этом РБК рассказал источник, близкий к администрации президента, и подтвердил собеседник, близкий к Смольному.
Дмитриева понимает, что не преодолеет муниципального фильтра. Это осознают и в руководстве Партии роста (возглавляет бизнес-омбудсмен Борис Титов), поэтому выдвигать ее не станут, пояснил РБК источник, близкий к Кремлю.

Дмитриева не готовится к участию в кампании, она минимизировала свою публичную активность, говорит в свою очередь близкий к Смольному собеседник РБК.

Официально о решении Партии роста не выдвигать Дмитриеву планируется объявить на заседании федерального политсовета партии, который состоится 20 июня, уточняет источник, близкий к Кремлю.

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«По моему мнению, она [Дмитриева] выдвигаться не станет, но все будет зависеть от ее решения 20-го числа», — сказал РБК зампредседателя Партии роста Виктор Звагельский.

Сама Дмитриева отказалась от комментариев РБК «до решения политсовета».
О том, что Дмитриева не рассматривается в качестве кандидата, близкие к Кремлю источники РБК рассказывали еще в апреле. Среди политиков, рейтинги которых замерял ВЦИОМ в закрытых опросах, Дмитриевой не было, уточняли они.

Дмитриева говорила РБК, что готова участвовать в сентябрьской кампании, но в отличие от прошлых выборов в 2014 году, когда у оппозиционного кандидата были шансы самостоятельно преодолеть муниципальный фильтр, сейчас такой возможности нет. По словам политика, вопрос о ее допуске к кампании будет решаться на федеральном уровне, при этом возможность положительного решения она называла маловероятным: «Соответственно, дальше два варианта — либо скандал, либо готовность власти к сотрудничеству».

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У Дмитриевой и Партии роста «есть в целом понимание того, что мы скорее предпочтем сотрудничество скандалу, если будут реальная готовность и умение сотрудничать со стороны команды Беглова [врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова]», говорила Дмитриева РБК. Под сотрудничеством она подразумевала не просто включение Бегловым в предвыборную программу двух ее инициатив (восстановление исторического центра Санкт-Петербурга и превращение города «в крупнейший научно-образовательный центр»), а «реальную реализацию и полноценный старт этих судьбоносных для города мегапроектов еще в ходе кампании».

В настоящее время о своем намерении участвовать в кампании заявили 24 человека. Все они подали документы в горизбирком Санкт-Петербурга. В их числе — врио главы города Александр Беглов (самовыдвижение), режиссер Владимир Бортко (КПРФ), депутаты заксобрания Михаил Амосов («Гражданская платформа»), Надежда Тихонова («Справедливая Россия»), Олег Капитанов (ЛДПР), Борис Вишневский («Яблоко»).

Авторы: Наталья Галимова, Владимир Дергачев
Теги: Оксана Дмитриева, Александр Беглов, Выборы
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