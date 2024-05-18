Меликов ответил на идею лишить электричества 600 самостроев в Дагестане
Глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал предложение замминистра энергетики России Евгения Грабчака отключить от электричества почти 600 незаконного построенных домов, в том числе многоквартирных. По словам Меликова, идея у него вызвала недоумение, и такой подход — «не выход из положения». Об этом губернатор сообщил в своем телеграм-канале.
«Грабчак видит решение энергетических проблем в нашем регионе в отключении от энергоресурсов почти 600 многоэтажек Дагестана, где выявлены факты незаконного потребления. Некоторые, как сообщают журналисты, замминистра предлагает даже снести. Да, действительно, проблема незаконно возведенных домов стоит у нас по-прежнему остро. Но простых решений тут быть не может и не будет! Мы будем действовать в рамках закона, но, прежде всего, руководствуясь интересами граждан», — подчеркнул Меликов.
Он также напомнил, что замминистра бывал в Дагестане, и, «как государственник», должен понимать, что массовое отключение от электричества — не выход из положения. Вместе с тем глава региона отметил, что состояние энергокомплекса в Дагестане все еще запущенное.
«Сети, которые находились в собственности частных организаций, изношены до предела. Долгие годы их использовали как источник заработка, а собранные с потребителей деньги вкладывали в свои карманы, а не в ремонт и модернизацию инфраструктуры. Такая же ситуация во всей сфере ЖКХ. Поэтому мы пошли на сложный и трудоемкий процесс консолидации коммунального имущества, который в случае Единого оператора уже демонстрирует свою эффективность», — заключил Меликов.
За последний год вы Дагестане регулярно наблюдались веерные отключения энергоснабжения, что вызывало возмущение местных жителей. Причинами Меликов называл «немыслимый» износ энергосетей в регионе. «Износ наших сетей действительно немыслимый, а сегодняшняя работа ответственной компании недостаточная, в том числе в связи с отсутствием необходимых средств», — говорил глава региона.
На фоне проблем в энергосистеме 17 мая прошло заседание федерального штаба для решения вопросов предотвращения и ликвидации последствий нарушения электроснабжения в республике. Именно на этом заседании Грабчак рекомендовал активизировать работу по сносу 597 незаконных объектов строительства в Дагестане, а «Россетям» — ограничить подачу электроэнергии в них. Кроме того, замминистра поручил «Россетям» в установленном порядке завершить работы по оформлению права собственности на выявленные в результате инвентаризации бесхозяйные сетевые объекты.
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