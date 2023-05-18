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Китай отреагировал на предложение Киссинджера принять Украину в НАТО

МИД Китая: Украина не должна стать линией фронта в противостоянии между крупными державами
В сложившейся ситуации все стороны должны избегать действий, которые могут усугубить кризис, заявили в МИД Китая. Ранее Киссинджер предложил принять Украину в НАТО для разрешения конфликта. Москва неоднократно выступала против
Фото: Thomas Trutschel / Global Look Press
Фото: Thomas Trutschel / Global Look Press

Украина не должна стать линией фронта в противоборстве крупных держав, заявил ТАСС представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

Так он прокомментировал слова бывшего госсекретаря и советника американского президента по нацбезопасности Генри Киссинджера. Накануне тот предложил принять Украину в НАТО, чтобы обеспечивать «как ее защиту, так и сдерживание».

«Позиция Китая по украинскому вопросу всегда была четкой: мы считаем, что Украина не должна стать линией фронта в противостоянии между крупными державами», — сказал Ван Вэньбинь.

Он призвал все стороны сохранять спокойствие и избегать действий, которые могут усугубить кризис.

Киссинджеру 99 лет. Накануне в интервью The Economist он заявил, что оставлять открытым вопрос о членстве Украины в НАТО было «крайне неверно». Такое решение дестабилизировало ситуацию, поскольку, с одной стороны, «оставило Украину слабозащищенной», а с другой — «гарантированно» вызвало негативную реакцию со стороны российских властей.

Как предполагает Киссинджер, Россия при любом варианте мирного соглашения сохранит Севастополь. Итог, при котором Москва теряет одни позиции, но сохраняет другие, может оставить неудовлетворенными обе стороны, и это будет верный путь к новому витку конфронтации, считает он.

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В таких условиях заявления европейцев о том, что они не хотят принять Украину в НАТО, поскольку «она слишком рискованна», звучат «безумно опасно», продолжил бывший госсекретарь. Вместо этого ЕС вооружает Украину «до чертиков и дает ей самое современное оружие», после чего она становится «самой хорошо вооруженной страной, но в то же время страной с наименее стратегически опытным руководством в Европе».

Чтобы разрешить кризис, необходимо, чтобы Запад принял два шага. Во-первых, принял Украину в НАТО, что послужит как средством ее защиты, так и средством ее сдерживания. Во-вторых, Европа должна инициировать сближение с Россией, чтобы добиться стабильной обстановки на восточной границе, считает Киссинджер.

Российские власти неоднократно выступали против расширения НАТО на восток и вступления в альянс Украины. Исключение возможности членства страны в блоке объявлено одной из целей спецоперации.

Что касается предложения Киссинджера, то в Совете безопасности России сочли, что бывший госсекретарь «неправ». По словам замглавы Совбеза Дмитрия Медведева, «НАТО уже ведет гибридную войну» с Россией, а Украина «не откажется от попыток вернуть утраченные территории» даже после вступления в альянс. «Нам придется жестко на это отвечать всеми возможными средствами и… вот вам ст. 5 Вашингтонского договора», — отметил Медведев. В этой статье закреплен принцип коллективной обороны, согласно которому нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех участников блока.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
Китай Генри Киссинджер Украина НАТО
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