В ООН сообщили о гибели 3541 мирного жителя на Украине

Еще 3785 украинцев были ранены с начала российской военной операции. Более 8 млн человек были вынуждены перебраться в другие регионы страны

С начала российской военной операции на Украине погиб 3541 мирный житель, были ранены 3785, следует из данных Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

Среди погибших — 1300 мужчин, 844 женщины, 77 девочек и 93 мальчика, а также 69 детей и 1158 взрослых, пол которых неизвестен, среди раненых — 590 мужчин, 428 женщин, 90 девочек и 98 мальчиков, а также 167 детей и 2412 взрослых, пол которых пока не установлен.

Наибольшее число жертв и раненых — 1897 и 1949 соответственно — приходится на Донецкую и Луганскую области.

По данным Международной организации по миграции, более 8 млн украинцев были вынуждены покинуть свои дома и перебраться в другие регионы страны.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», а также «демилитаризацию и денацификацию» соседней страны.

В Минобороны отрицают нанесение ударов по гражданским объектам и обвиняют украинских военных в использовании мирных жителей как живого щита, а также в организации постановочной съемки «якобы погибших от насильственных действий российской армии мирных жителей».

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