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Военная операция на Украине ,  
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В ООН сообщили о гибели 3541 мирного жителя на Украине

Еще 3785 украинцев были ранены с начала российской военной операции. Более 8 млн человек были вынуждены перебраться в другие регионы страны

С начала российской военной операции на Украине погиб 3541 мирный житель, были ранены 3785, следует из данных Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

Среди погибших — 1300 мужчин, 844 женщины, 77 девочек и 93 мальчика, а также 69 детей и 1158 взрослых, пол которых неизвестен, среди раненых — 590 мужчин, 428 женщин, 90 девочек и 98 мальчиков, а также 167 детей и 2412 взрослых, пол которых пока не установлен.

Наибольшее число жертв и раненых — 1897 и 1949 соответственно — приходится на Донецкую и Луганскую области.

По данным Международной организации по миграции, более 8 млн украинцев были вынуждены покинуть свои дома и перебраться в другие регионы страны.

Военная операция на Украине. Главное
Политика
Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», а также «демилитаризацию и денацификацию» соседней страны.

В Минобороны отрицают нанесение ударов по гражданским объектам и обвиняют украинских военных в использовании мирных жителей как живого щита, а также в организации постановочной съемки «якобы погибших от насильственных действий российской армии мирных жителей».

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По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников
 

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Елена Чернышова
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