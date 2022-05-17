Кремль заявил об отсутствии решения о переносе региональных выборов

Как сообщал ранее РБК, обсуждается идея отмены прямых губернаторских выборов в этом году и перенос выборов в заксобрания. По словам Пескова, никакие решения по этой теме не принимались

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Решение о переносе региональных выборов, которые должны состояться в сентябре, не принимались, сообщил представитель президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Нет, никаких решений на сей счет не принималось», — сказал он, отвечая на вопрос, включена ли такая тема в повестку.

Вопрос возможного изменения привычного формата или сроков Единого дня голосования — переноса на более позднюю дату или отмены прямых выборов губернаторов — обсуждается последние полтора месяца. В марте «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, сообщил, что отменить прямые выборы попросили несколько глав регионов из-за текущей экономической ситуации на фоне проведения военной операции на Украине и санкций.

Собеседники газеты утверждали, что выборы требуют достаточно больших затрат, в том числе из бюджетов. Кроме того, они указывали, что сейчас губернаторам сложнее работать со спонсорами и вести кампании, которые в том числе подразумевают изменение графика работы.

В конце апреля источники РБК также сообщали, что вероятность отмены прямых губернаторских выборов и переход регионов на выборы через заксобрания велика. Один из собеседников уточнил, что прямые выборы могут отменить в этом году, а дальше ситуация неясна.

Кроме того, источники РБК допустили перенос выборов в заксобрания и гордумы на 2023 год или 2024-й, когда в России пройдут президентские выборы.

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Окончательное решение об изменении формата выборов будет принимать президент. Ожидалось, что он выскажет свою позицию во время заседания Совета законодателей в Санкт-Петербурге 27 апреля, однако Владимир Путин не затронул эту тему.

После публикации «Коммерсанта», в марте, глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что в комиссии не обсуждался вопрос о возможном переносе сроков выборов.

По плану Единый день голосования должен пройти в России 11 сентября. Будут избраны 15 глав регионов, а также депутаты шести законодательных органов субъектов страны.