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Пермский чиновник уволился после фразы сына «На хрена мне Пермь»

Пермский экс-мэр Дёмкин уволился после фразы сына «На хрена мне Пермь»
Зампред правительства Пермского края и бывший мэр Перми Дёмкин отметил, что «осознает всю ответственность» за высказывание сына. Илья Дёмкин ранее опубликовал видео с Бали, на котором задался вопросом «На хрена мне Пермь?»

Пермский чиновник уволился после фразы сына «На хрена мне Пермь»
Video

Заместитель председателя правительства Пермского края Алексей Дёмкин покинул пост после высказывания своего сына о Перми в интернете. Эту информацию подтвердили «Коммерсанту» пресс-служба правительства региона и сам Дёмкин.

«Осознаю всю ответственность за высказывание своего сына. Поэтому посчитал правильным написать заявление по собственному желанию. Благодарю коллег из правительства за ценный опыт совместной работы», — сказал чиновник.

Ранее в соцсетях сын зампреда Илья Дёмкин опубликовал видео с острова Бали.

«Некоторые меня спрашивают: «Илюха, а ты вернешься в Пермь?» Ребят, вот это мое утро субботы», — сказал он и показал окружающую природу. «На хрена мне Пермь?» — продолжил Дёмкин.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу правительства Пермского края и к Алексею Дёмкину.

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Дёмкин с 2020 года работал в администрации Перми первым заместителем главы города. С 2021 по 2023 год он занимал пост мэра Перми. После отставки вступил в должность зампреда правительства региона.

Ранее мэр Орска Василий Козупица прокомментировал сообщения о переезде его сына Николая в ОАЭ и покупку им квартиры в Дубае. Глава города пояснил, что на самом деле его сын уехал вместе с семьей в Саудовскую Аравию. Переехал он, так как получил приглашение на новую работу.

«Там, кстати, тоже не мед, там очень жарко и очень сложный климат. Он сейчас там работает. Я горжусь тем, что мои дети всего добиваются сами, и я никогда этого не скрывал», — добавил Козупица.

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