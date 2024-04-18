Пермский чиновник уволился после фразы сына «На хрена мне Пермь»
Заместитель председателя правительства Пермского края Алексей Дёмкин покинул пост после высказывания своего сына о Перми в интернете. Эту информацию подтвердили «Коммерсанту» пресс-служба правительства региона и сам Дёмкин.
«Осознаю всю ответственность за высказывание своего сына. Поэтому посчитал правильным написать заявление по собственному желанию. Благодарю коллег из правительства за ценный опыт совместной работы», — сказал чиновник.
Ранее в соцсетях сын зампреда Илья Дёмкин опубликовал видео с острова Бали.
«Некоторые меня спрашивают: «Илюха, а ты вернешься в Пермь?» Ребят, вот это мое утро субботы», — сказал он и показал окружающую природу. «На хрена мне Пермь?» — продолжил Дёмкин.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу правительства Пермского края и к Алексею Дёмкину.
Дёмкин с 2020 года работал в администрации Перми первым заместителем главы города. С 2021 по 2023 год он занимал пост мэра Перми. После отставки вступил в должность зампреда правительства региона.
Ранее мэр Орска Василий Козупица прокомментировал сообщения о переезде его сына Николая в ОАЭ и покупку им квартиры в Дубае. Глава города пояснил, что на самом деле его сын уехал вместе с семьей в Саудовскую Аравию. Переехал он, так как получил приглашение на новую работу.
«Там, кстати, тоже не мед, там очень жарко и очень сложный климат. Он сейчас там работает. Я горжусь тем, что мои дети всего добиваются сами, и я никогда этого не скрывал», — добавил Козупица.
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