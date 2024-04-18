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Политика ,  
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В Крыму провели операцию против группировки «Белая масть»

Силовики в Крыму провели операцию против членов связанной с РДК «Белой масти»
У них нашли переписку с лидерами группировок, воюющих на Украине, а также оружие и экстремистскую атрибутику

В Крыму провели операцию против группировки «Белая масть»
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Силовики в Крыму задержали 12 человек, которые являются членами группировки «Белая масть», сообщили источник РБК и телеграм-канал Baza. Собеседник отметил, что четверо из них находятся под административным арестом, а двое отправлены под домашний арест.

По месту их проживания в Керчи, Ялте, Севастополе и Феодосии прошли обыски. Силовики нашли у них оружие, экстремистскую литературу и нацистскую символику.

Кроме того, в их телефонах обнаружили переписки с лидерами воюющих на стороне Украины группировок. Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах Крыма уточнил, что задержанные общались с членами признанного террористическим и запрещенного в России «Русского добровольческого корпуса», неоязыческого ультраправого объединения Wotan Jugend и батальона «Азов», который также признан террористическим и запрещен.

Силовики провели обыски у связанной с РДК и «Азовом» «Белой масти»
Политика

Собеседники рассказали, что материалы передадут для возбуждения дела по ч. 2 ст. 205.4 УК (Организация террористического сообщества и участие в нем), ч. 2 ст. 280 (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), ч. 2 ст. 282.4 (Демонстрация экстремистской символики), ч.1 ст. 148 (Нарушение права на свободу совести и вероисповедания).

Источники также сообщили, что, по данным следствия, лидером крымской ячейки «Белой масти» является 24-летний Михаил Мауров, который уехал в Грузию, а потом планировал отправиться на Украину и вступить в признанную террористической и запрещенную организацию «Легион свобода России». По данным следствия, координировал его украинский куратор.

О задержании членов «Белой масти» сообщается не впервые. В прошлом году силовики провели обыски у членов группировки в Москве и Петербурге. В сентябре МВД сообщало о задержании членов группировки в нескольких регионах.

«РИА Новости» сообщало, что лидером «Белой масти» является Артем Цепп. В 2014 году он был осужден за хулиганство и умышленное повреждение чужого имущества. Источник агентства говорил, что движение занимается тем, что привлекает осужденных за убийства и теракты радикалов к совершению преступлений.

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Теги
Елена Степанова Елена Степанова, Юлия Волкова Юлия Волкова
группировка Белая масть Крым ФСБ Украина РДК
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