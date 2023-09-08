МВД сообщило о задержании в нескольких регионах членов «Белой масти»

Против членов «Белой масти» возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, сообщили в МВД. Группировка связана с РДК, которая взяла ответственность за нападение на Брянскую область, сообщил в августе источник «РИА Новости»

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МВД России задержало членов группировки «Белая масть», которую ведомство называет неонацистской и поддерживающей связи с зарубежными праворадикальными организациями.

«По предварительной информации, участники группировки готовили совершение на территории Российской Федерации серии тяжких преступлений, направленных в том числе против интересов страны», — сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Задержания прошли в нескольких регионах, среди членов группировки есть ранее судимые за тяжкие и особо тяжкие преступления, говорится в сообщении. У них провели обыски, в ходе которых обнаружены нацистская символика, атрибутика и литература, сказала Волк.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание и пропаганда терроризма), ст. 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и ст. 282 (возбуждение ненависти либо вражды) УК, отмечает МВД. Фигуранты дела арестованы.

Об обысках у членов «Белой масти» в Москве и Санкт-Петербурге в конце августа сообщали «РИА Новости», «Фонтанка» и РЕН ТВ со ссылкой на источники.

По их данным, силовики считают, что участники организации связаны с так называемым русским добровольческим корпусом (РДК; часть интернационального легиона в составе теробороны вооруженных сил Украины; его лидер Денис Капустин заочно осужден в России, внесен в реестр террористов и экстремистов). РДК вместе с легионом «Свобода России» (признан в России террористической организацией и запрещен) брал на себя ответственность за нападения на приграничные районы Брянской и Белгородской областей.

Лидером «Белой масти» «РИА Новости» называло Артема Цеппа, осужденного в 2014 году за хулиганство и умышленное повреждение чужого имущества. Среди других членов группировки также есть ранее осужденные, а потом освободившиеся представители ультраправых движений, указывало агентство.