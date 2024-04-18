 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Специалиста по гиперзвуку приговорили к семи годам по делу о госизмене

Ученого Александра Куранова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене
Куранова задержали в 2021 году, он тогда возглавлял Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем. По данным ТАСС, 76-летнего ученого заподозрили в передаче научных разработок иностранным спецслужбам
Александр Куранов
Александр Куранов (Фото: hypersonics.ru)

Санкт-Петербургский городской суд приговорил к семи годам колонии строгого режима ученого Александра Куранова по делу о государственной измене. Процесс над ним проходил в закрытом режиме в связи с наличием грифа «Совершенно секретно».

Суд также назначил Куранову штраф в размере 100 тыс. руб.

Как сообщила в своем телеграм-канале пресс-секретарь судов Петербурга Дарья Лебедева, суд назначил наказание меньше, чем предусмотрено статьей, «а значит применил ст. 64 УК РФ».

Ст. 64 УК предусматривает назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом, при наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления и другими обстоятельствами. Исключительными могут быть признаны как отдельные смягчающие обстоятельства, так и их совокупность.

Куранова задержали в 2021 году, в тот момент он был генеральным директором и главным конструктором ОАО «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем» (НИПГС). Оно входит в холдинг «Ленинец», работает в том числе над программой создания гиперзвукового летательного аппарата (концепция «Аякс»).

В России выросло число приговоров по делам о госизмене и шпионаже
Политика
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

Фабула дел о госизмене обычно не раскрывается следствием, источник ТАСС сообщал, что ученого задержали по подозрению в передаче научных разработок иностранным спецслужбам.

Куранову 76 лет, он родился в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), окончил физический факультет Ленинградского государственного университета, профессор, доктор технических наук.

Ученый работал на объединении «Ленинец» с 1988 года. В течение многих лет он был активным сторонником разработанной в конце 1980-х концепции развития гиперзвуковых систем. До 2016 года также был сотрудником Санкт-Петербургского государственного политехнического университета.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
приговор госизмена ученый
Материалы по теме
Прокуратура Германии подтвердила задержание бывшего ополченца ДНР
Политика
Экс-посла США приговорили к 15 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Кубы
Политика
Мосгорсуд продлил арест журналисту WSJ Гершковичу по делу о шпионаже
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 18 апреля
EUR ЦБ: 100,28 (+0,34) Инвестиции, 17 апр, 16:37 Курс доллара на 18 апреля
USD ЦБ: 94,32 (+0,25) Инвестиции, 17 апр, 16:37
Названы города России с самой дорогой и дешевой коммуналкой в 2024 году Недвижимость, 13:44
Посольство в Германии не получало информацию о задержании двоих россиян Политика, 13:41
Как оценить эффективность складской логистики — 6 показателей Pro, 13:39
Из Буркина-Фасо за подрывную деятельность выслали трех дипломатов Франции Политика, 13:35
Росздравнадзор проверит частного нейрохирурга после данных о пострадавших Общество, 13:33
Западный инвестор онлайн-казино на Украине пожаловался на вымогательство Бизнес, 13:33
МИД заявил об ожидании от Армении разъяснений по соглашениям с США и ЕС Политика, 13:26
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Новый Булычев: каким получился фильм «Сто лет тому вперед» Life, 13:10
Как новый сервис Chat&Sign меняет бизнес-процессы российских компаний Отрасли, 13:10
L'Equipe сообщила, что Головин пропустит остаток сезона из-за травмы Спорт, 13:07
Зачем CEO Starbucks на три часа закрыл 7 тыс. кофеен по всему миру Pro, 13:06
Названы районы Москвы, где больше всего квартир с пятью и более комнатами Недвижимость, 13:04
В Москве водитель убил мужчину после замечания о парковке на тротуаре Общество, 13:00
Почти 500 нефтескважин Казахстана остановили работу из-за паводка Экономика, 12:58