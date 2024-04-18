Ученого Александра Куранова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене

Специалиста по гиперзвуку приговорили к семи годам по делу о госизмене

Куранова задержали в 2021 году, он тогда возглавлял Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем. По данным ТАСС, 76-летнего ученого заподозрили в передаче научных разработок иностранным спецслужбам

Александр Куранов (Фото: hypersonics.ru)

Санкт-Петербургский городской суд приговорил к семи годам колонии строгого режима ученого Александра Куранова по делу о государственной измене. Процесс над ним проходил в закрытом режиме в связи с наличием грифа «Совершенно секретно».

Суд также назначил Куранову штраф в размере 100 тыс. руб.

Как сообщила в своем телеграм-канале пресс-секретарь судов Петербурга Дарья Лебедева, суд назначил наказание меньше, чем предусмотрено статьей, «а значит применил ст. 64 УК РФ».

Ст. 64 УК предусматривает назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом, при наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления и другими обстоятельствами. Исключительными могут быть признаны как отдельные смягчающие обстоятельства, так и их совокупность.

Куранова задержали в 2021 году, в тот момент он был генеральным директором и главным конструктором ОАО «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем» (НИПГС). Оно входит в холдинг «Ленинец», работает в том числе над программой создания гиперзвукового летательного аппарата (концепция «Аякс»).

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Фабула дел о госизмене обычно не раскрывается следствием, источник ТАСС сообщал, что ученого задержали по подозрению в передаче научных разработок иностранным спецслужбам.

Куранову 76 лет, он родился в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), окончил физический факультет Ленинградского государственного университета, профессор, доктор технических наук.

Ученый работал на объединении «Ленинец» с 1988 года. В течение многих лет он был активным сторонником разработанной в конце 1980-х концепции развития гиперзвуковых систем. До 2016 года также был сотрудником Санкт-Петербургского государственного политехнического университета.