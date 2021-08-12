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Главу НИИ гиперзвуковых систем арестовали по делу о госизмене

Главного конструктора НИПГС Александра Куранова подозревают в государственной измене. С конца 1980-х он работал в объединении, которое возглавлял Анатолий Турчак
Фото: Виталий Невар / ТАСС
Фото: Виталий Невар / ТАСС

Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и арестовал до 9 октября генерального директора, главного конструктора ОАО «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем» (НИПГС) Александра Куранова. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

О задержании Куранова в четверг сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, он был задержан сотрудниками ФСБ в рамках расследования уголовного дела о государственной измене.

РБК направил запрос в НИПГС и Центр общественных связей ФСБ.

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НИПГС, которое входит в холдинг «Ленинец» (его президентом является отец секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака Анатолий Турчак), работает в том числе над программой создания гиперзвукового летательного аппарата (концепция «Аякс»).

Сафронов написал о конвейере по делам о шпионаже и госизмене
Общество
Иван Сафронов

Куранов работал на объединении «Ленинец» с 1988 года. В течение многих лет он был активным сторонником разработанной в конце 1980-х концепции развития гиперзвуковых систем.

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На сайте НИПГС также указывается, что Куранов является заведующим филиалом кафедры «Распределенные интеллектуальные системы» Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. В самом учебном заведении агентству ТАСС сообщили, что он был уволен оттуда в 2016 году.

В 2020 году по составам, связанным с деятельностью контрразведки, были осуждены 58 человек, следует из данных Судебного департамента. В том числе один человек был осужден за шпионаж, шестеро — за госизмену, 45 — за разглашение гостайны и шестеро — за незаконный сбор секретных сведений.

По данным Верховного суда в прошлом году уголовная коллегия ВС рассмотрела 74 особо важных дела про шпионаж, государственные измены и ряд других преступлений (полный перечень — в ст. 31 УПК), а также дела по статьям, которые допускают пожизненное лишение свободы. 70 человек (из 202) добились отмены или изменения приговора.

Громкие дела о госизмене за последние 5 лет

Александр Деркунский — предприниматель, арестован в июне 2021 года. Учредитель компании «ДЗ Консалтинг». По версии следствия, получил данные научных разработок, предназначенных для Минобороны, а затем на их основе за пределами России организовал серийное производство оборудования, которое покупали иностранные организации, в том числе секретные службы.

Валерий Голубкин, Анатолий Губанов — физики из Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ), преподаватели МФТИ. Голубкин был задержан в апреле этого года, Губанов в декабре 2020 года. По данным источников, дело связано с передачей секретных сведений европейскому государству в рамках международного проекта по разработке гиперзвукового гражданского самолета HEXAFLY-INT (High-SpeedEXperimental FLY Vehicles). МФТИ выступает в защиту своих сотрудников.

Иван Яцкин — житель Симферополя, гражданин России и Украины, в мае 2021 года получил 11 лет колонии. По версии ФСБ, собирал в Крыму сведения о персональных данных сотрудников оперативно-поискового бюро МВД по Крыму и затем за деньги передал их сотрудникам Службы безопасности Украины. Включен «Мемориалом» в список политзаключенных.

Валерий Митько — 78-летний президент Санкт-Петербургской Арктической общественной академии наук в июне 2020 года был обвинен в том, что во время одного из визитов с лекциями в Китай вывез в своем чемодане документ с характеристиками подводных лодок, в том числе российской.

Александр Воробьев — экс-помощник полпреда президента на Урале Николая Цуканова, самый высокопоставленный гражданский чиновник, арестованный по делу о госизмене за последние годы. По версии следствия, передал агенту польской разведки данные о совещаниях Совета безопасности. В апреле 2021 года получил двенадцать с половиной лет колонии.

Алексей Воробьев — доцент МАИ, преподавал теорию и проектирование ракетных двигателей. В апреле этого года получил 20 лет колонии; кроме госизмены ему вменялось приготовление к незаконной передаче сырья, оборудования или технологий, которые могут быть использованы при создании вооружений, и покушение на контрабанду таких материалов. В суде упоминалось, что у Воробьева есть «обширные, устойчивые связи за пределами территории Российской Федерации, в том числе в Китайской Народной Республике».

Виктор Кудрявцев, Владимир Лапыгин, Сергей Мещеряков и Роман Ковалев — научные сотрудники Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) — головного научного предприятия «Роскосмос». В 2018 году их обвинили в госизмене по разным основаниям; дело Кудрявцева, например, связано с исследованием в области аэродинамики, проведенным совместно с европейскими институтами. Кудрявцев скончался от рака в апреле 2021 года. Он находился на свободе, следствие в отношении него было приостановлено.

Владимир Неелов — военный эксперт, автор публикаций о ЧВК Вагнера, в июле 2020 года получил семь лет колонии за то, что за деньги передал немецкой консалтинговой фирме данные об обучении и переподготовке оперативных сотрудников ФСБ.

Антонина Зимина и Константин Антонец — эксперт Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова и ее муж были задержаны в 2018 году. Они обвинялись в раскрытии латвийским спецслужбам личности оперативника калининградского управления ФСБ. Их приговорили к 13 и 12,5 годам заключения соответственно.

Иван Сафронов — бывший журналист «Коммерсанта» и советник главы «Роскосмоса» был задержан сотрудниками ФСБ в июле 2020 года. Его адвокат Иван Павлов в день ареста журналиста рассказал, что, по версии ФСБ, в 2012 году Сафронов был завербован спецслужбами Чехии, а в 2017-м по их заданию передал секретные сведения «о военно-техническом сотрудничестве России с одним из североафриканских государств и действиях российских вооруженных сил на Ближнем Востоке». Сафронов утверждает, что никаких секретных сведений иностранцам не передавал.

Автор
Артем Филипенок Артем Филипенок
шпионаж госизмена суд гиперзвуковой самолет ФСБ Лефортовский районный суд
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