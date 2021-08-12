Главу НИИ гиперзвуковых систем арестовали по делу о госизмене

Куранов работал на объединении «Ленинец» с 1988 года. В течение многих лет он был активным сторонником разработанной в конце 1980-х концепции развития гиперзвуковых систем.

На сайте НИПГС также указывается, что Куранов является заведующим филиалом кафедры «Распределенные интеллектуальные системы» Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. В самом учебном заведении агентству ТАСС сообщили, что он был уволен оттуда в 2016 году.

В 2020 году по составам, связанным с деятельностью контрразведки, были осуждены 58 человек, следует из данных Судебного департамента. В том числе один человек был осужден за шпионаж, шестеро — за госизмену, 45 — за разглашение гостайны и шестеро — за незаконный сбор секретных сведений.

По данным Верховного суда в прошлом году уголовная коллегия ВС рассмотрела 74 особо важных дела про шпионаж, государственные измены и ряд других преступлений (полный перечень — в ст. 31 УПК), а также дела по статьям, которые допускают пожизненное лишение свободы. 70 человек (из 202) добились отмены или изменения приговора.