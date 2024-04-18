«Ъ» узнал причину отказа страховщиков в выплате за разрушение Nord Stream
Страховые компании Lloyd’s of London и Arch Insurance отказывают в выплате компенсаций за повреждения газопроводов «Северный поток» из-за того, что полисы не предусматривали страхование от разрушений в ходе военных действий или взрывов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на копию документа, направленного в Высокий суд Лондона страховыми компаниями в ответ на иск оператора газопроводов Nord Stream AG.
В документе сказано, что под страховое покрытие не попадают повреждения, «прямо или косвенно вызванные, произошедшие в результате или вследствие» войны и боевых действий, детонации взрывного вещества, а также использования любого военного оружия или же в результате действий, совершенных злонамеренно или по политическим мотивам. Ответчик также утверждает, что ущерб от взрыва в той или иной степени связан с конфликтом России и Украины.
О поданном Nord Stream AG иске стало известно чуть более месяца назад. Компания подтвердила РБК факт спора, но не стала раскрывать детали. Financial Times (FT) и Reuters писали, что иск был подан в феврале, сумма претензий — около €400 млн.
В документах говорилось, что, по «предварительной и высокоуровневой» оценке Nord Stream, на удаление воды из веток, проведение ремонта, замену потерянного газа и стабилизацию работы трубопроводов уйдет от €1,2 до €1,35 млрд.
В иске отмечается, что Lloyd's стоит во главе группы страховщиков, которые должны предоставить так называемые первичные полисы, то есть покрыть первые убытки от любого события. Arch возглавляет группу страховщиков, которые предоставляют избыточное покрытие ущерба. FT уточняла, что такие полисы вступают в силу после выплат по основным.
Nord Stream утверждает, что взрывы стали фактом для выплат по обоим полисам. Претензия в размере €400 млн распределена поровну между основной и дополнительной группами страховщиков, отмечает FT. Компания также потребовала около €3,7 млн на оценку ущерба и другие расходы. По данным группы анализа судебных данных Solomonic, этот иск является одним из крупнейших, поданных в Высокий суд за последний год.
Страховщики в своем ответе на иск оспорили объем страховых выплат: они утверждают, что максимальная сумма компенсации ограничена €200 млн: «€100 млн за каждый страховой случай, но до €200 млн совокупно в год на каждую нитку» (в каждом газопроводе их по две, после взрывов уцелела только одна).
Представитель МИД России Мария Захарова в связи с ситуацией отметила, что теперь оказалось под вопросом доверие к западным страховым компаниям.
Взрывы на «Северных потоках» произошли в сентябре 2022 года. Президент Владимир Путин говорил о причастности к диверсии «англосаксов», а в феврале 2024 года заявил об ответственности США. В западных СМИ писали о возможном «украинском» следе. Вашингтон, Лондон и Киев отвергали обвинения. В иске Nord Stream заявила, что причастные к подрыву «неизвестны».
ФСБ возбудила уголовное дело о совершении акта международного терроризма из-за повреждения газопроводов. Германия, Дания и Швеция инициировали собственные расследования, на данный момент его ведет только ФРГ. Данные следствия России не передавались.
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