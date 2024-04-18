Информатор пожаловался конгрессу на Белый дом из-за ситуации в Нигере

Американский контингент, дислоцированный в Нигере, стал заложником ситуации, возникшей после военного переворота, а Госдеп и Пентагон подвергают жизни военнослужащих угрозе, утверждает один из командующих, обратившихся в конгресс

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Высокопоставленный командующий военно-воздушными силами США, дислоцированными в Нигере, выступил с обвинениями в адрес администрации американского президента. Свою позицию он изложил в письме в конгресс США, сообщает Washington Post.

По его мнению, руководство посольства США в Нигере целенаправленно скрывает разведывательные данные, чтобы поддерживать «видимость хороших отношений между странами». Он счел, что действия посольства могут иметь последствия отношений США с другими африканскими странами «и для безопасности нашего персонала в регионе».

Конкретными виновниками он назвал посла Кэтлин Фитцгиббон и полковника, атташе по вопросам обороны ВВС Нору Нельсон-Рихтер. По мнению информатора, они поставили под угрозу жизни 1,1 тыс. военных США, которые стали в Нигере «заложниками» из-за неясной ситуации. По его данным, служащим после переворота нигерийских военных приказали «сидеть и удерживать» свои позиции, из-за чего они с тех пор не провели ни одну контртеррористическую миссию, а также не вернулись домой после завершения шестимесячной командировки.

Месяц назад, 17 марта, нигерийская хунта разорвала военное соглашение с США, в соответствии с которым в стране находились американские военные. Хунта объяснила свое решение нарушением дипломатических протоколов со стороны Вашингтона. Прежде американские войска были в Нигере в рамках миссии по пресечению деятельности террористических группировок. Военные США и Нигера проводили совместные патрули, американские служащие отслеживали активность бандформирований с помощью дронов.

США ведут переговоры с нигерийскими лидерами, чтобы снова заключить соглашение. «Есть очень узкая возможность компромисса, который учитывал бы их интересы и озабоченности, а также наши интересы и озабоченности. Может, это и не сработает, но шансы есть», — сказал источник газеты в Госдепартаменте.

Пентагон и Госдепартамент США отвергли обвинения в халатности и подчеркнули, что США почти добились сохранения военного присутствия в Нигере после переворота, несмотря на сложность переговоров и риски провала.

Собеседники WP среди высокопоставленных чиновников пояснили, что сочувствуют обеспокоенности некоторых служащих, но утверждения информаторы неверны. «Никто не скрывает никакой информации: мы видим хорошее, плохое и ужасное. Это способствует процессу обсуждения. Этому человеку процесс может казаться медленным», — пояснил источник в Госдепартаменте.