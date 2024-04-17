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Бизнес ,  
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Bloomberg сообщил об уходе из Африки крупных транснациональных компаний

Bloomberg: несколько транснациональных компаний закрыли бизнес в странах Африки
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Несколько крупных транснациональных компаний закрыли свои филиалы или подразделения в африканских странах, сообщает агентство Bloomberg в своем обзоре. Наибольшие разочарования принесли крупному бизнесу Нигерия, Кения и Южно-Африканская Республика.

По данным агентства, в ЮАР производство прекратила Nestle, в Кении компания сократила масштаб присутствия. Фармацевтический концерн Bayer поручил доставку своих товаров местным компаниям в Кении и Нигерии и закрыл свое подразделение. В Кении также закроет фабрику занимающаяся производством кофе компания Neumann. Еще в 2023 году производители жидкости для мытья посуды Sunlight и мыла Lux покинули Нигерию.

Транснациональные корпорации открывали филиалы в африканских странах, привлеченные экономическим ростом и молодым населением, отмечает Bloomberg. Привлекательность рынка упала из-за бюрократии, падения курса валют и проблем с перегрузкой в африканских портах.

Кроме того, в Кении, сообщает агентство, компании сталкиваются с высокими налогами. В ЮАР отмечают плачевное состояние инфраструктуры, из-за чего в стране происходят перебои с электричеством и водоснабжением.

Глава торговой палаты США в Южной Африке Кусени Дламини в разговоре с Bloomberg отметил, что нынешняя динамика должна стать «тревожным звонком» для африканских властей.

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Фото:Jemal Countess / Getty Images

В мае 2023 года из Экваториальной Гвинеи начали уходить американские компании. Посол республики в Москве Лусиано Нкого Ндонг Айекаба связал изменения с поддержкой страной России. В частности, дипломат заявил о прекращении работы нефтяной компании ExxonMobil в стране.

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Теги
Африка бизнесмены корпорации
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