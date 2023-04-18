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ТАСС узнал об отмене Армейских игр в 2023 году

ТАСС: Армейские международные игры будут проводить не ежегодно, а раз в два года
Ежегодные соревнования между военнослужащими различных стран в нескольких дисциплинах проводились по инициативе России с 2015 года. В 2023 году игры решили отменить, проводить их теперь будут раз в два года
Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС
Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

Армейские международные игры (АрМИ) будут проводиться каждые два года, в 2023 году они не состоятся, сообщает ТАСС со ссылкой на два близких к Минобороны источника.

«Было принято решение проводить Армейские международные игры раз в два года. Соответственно, в этом году состязания были отменены, следующие игры пройдут в 2024 году», — приводит агентство слова одного из собеседников.

Второй источник подтвердил ТАССу, что это решение было принято несколько недель назад и «соответствующую информацию начали доводить до заинтересованных сторон». Агентство отмечает, что изначально игры 2023 года планировали проводить в России и на территории других государств, которые заявили о готовности принять соревнования в 2022 году.

РБК направил запрос в Минобороны.

Впервые армейские игры провели в России в августе 2015 года, в них приняли участие 57 команд из 17 государств.

В прошлом году игры проходили с 13 по 27 августа на территории 12 стран (Азербайджан, Алжир, Армения, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Россия, Узбекистан). В соревнованиях приняли участие около 6,5 тыс. военнослужащих из 38 стран, которые соревновались в 34 конкурсах по полевой, воздушной и морской выучке.

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В 2021 году игры проходили на территории 11 государств (те же, что и в 2022-м, кроме Индии). В них принимали участие более 5 тыс. военнослужащих из 42 стран.

В программу игр входят, в частности, конкурсы «Танковый биатлон», «Авиадартс», «Конный марафон», «Сувровский натиск» (соревнования для экипажей БМП), ралли на внедорожниках, десантирование, соревнования для морских экипажей, инженерных подразделений и полевых кухонь.

В 2019 году министр обороны Сергей Шойгу пригласил для участия в играх военных из стран НАТО, однако они в играх участия не приняли.

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Денис Ворошилов Денис Ворошилов
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