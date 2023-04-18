Страны G7 вновь осудили Россию за «дезинформацию» по Украине

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Страны G7 осудили Россию за распространение ложной информации для «оправдания своих действий» на Украине. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД стран — участниц «Большой семерки».

«Мы решительно осуждаем широкое использование Россией информационных манипуляций и дезинформации», — сказали министры «Большой семерки».

Они добавили, что намерены удвоить усилия в борьбе с информационными манипуляциями и дезинформацией, в том числе путем поддержки соответствующих международных инициатив. Страны «Большой семерки» также стремятся побуждать цифровые компании защищать свои платформы от неправомерного использования в целях манипулирования, говорится в заявлении.

Россию неоднократно обвиняли в распространении «дезинформации». Так, в Великобритании анонсировали создание Центра правительственной информации (Government Information Cell, GIC), в задачи которого войдет борьба с «дезинформацией со стороны России» по ситуации вокруг Украины.

В то же время Москва заявляла, что дезинформацию распространяет именно Лондон и это свидетельствует о том, что «именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины».

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