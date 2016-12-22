Сирия встретила удар коалиции произведенными в СССР комплексами ПВО

Сирийская армия отражала ракетный удар США, Великобритании и Франции комплексами ПВО, которые были произведены в Советском Союзе 30 лет назад, заявили в Минобороны. По данным ведомства, они сбили «значительную часть» ракет

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В отражении ракетного удара коалиции по объектам в Сирии были задействованы ​средства ПВО сирийской армии, которые были изготовлены более 30 лет назад в Советском Союзе, сообщило Минобороны.

«В отражении ракетного удара были задействованы сирийские средства ПВО С-125, С-200, «Бук» и «Квадрат». Данные комплексы ПВО были произведены более 30 лет назад в Советском Союзе», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

По данным российских военных, «значительная часть» крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля», были перехвачены и сбиты. Общее количество выпущенных ракет превысило сто, уточнили в ведомстве.

Расположенные в Сирии средства ПВО российских Вооруженных сил в ночь на 14 апреля не вступали в бой, уточнили в Минобороны, поскольку в их зону ответственности ракеты, выпущенные с самолетов и кораблей коалиции, не попадали.