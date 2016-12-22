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Чайка связал смерть Березовского с его желанием вернуться в Россию
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Чайка связал смерть Березовского с его желанием вернуться в Россию
Политика, 12:20
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Чайка связал смерть Березовского с его желанием вернуться в Россию
Бизнесмен действовал под контролем британских спецслужб и обладал информацией об истинных отравителях Литвиненко, утверждает генпрокурор. Смерть олигарха была связана с тем, что Лондон не мог допустить его возвращения в Россию
Юрий Чайка (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Березовский «поплатился жизнью», когда решил вернуться в Россию, заявил генпрокурор Юрий Чайка. По его мнению, Лондон не мог допустить возвращения миллиардера на родину, передает «РИА Новости» позицию главы ведомства.

«Наибольшая концентрация полония была обнаружена в офисе Березовского [в Лондоне], но полоний Березовский физически достать не мог, как и создать такой объем искусственных доказательств. Березовский действовал под контролем спецслужб Британии и вместе с ними», — заявил генпрокурор.

Чайка пояснил, что Березовский обладал сведениями о применении полония против Александра Литвиненко, который скончался в 2006 году от отравления радиоактивным изотопом. «Когда он [Березовский] решил вернуться в Россию, то они не могли допустить, чтобы носитель секретов об акте ядерного терроризма вернулся в Россию», — пояснил Чайка.

Материал дополняется.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Борис Березовский , Юрий Чайка
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