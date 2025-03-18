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Переговоры России и США ,  
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Итоги разговора Путина и Трампа. Спецэфир телеканала РБК

Сюжет
Переговоры России и США
Сюжет
Военная операция на Украине

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные 2,5-часовые переговоры. Вашингтон и Москва договорились о 30-дневном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины, обмене пленными и нормализации отношений — как по вопросу украинского урегулирования, так и в других регионах планеты.

О чем договорились лидеры и как это отразится на отношениях стран — в спецэфире телеканала РБК.

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Дональд Трамп Владимир Путин переговоры США Россия
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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