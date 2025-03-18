Итоги разговора Путина и Трампа. Спецэфир телеканала РБК

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные 2,5-часовые переговоры. Вашингтон и Москва договорились о 30-дневном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины, обмене пленными и нормализации отношений — как по вопросу украинского урегулирования, так и в других регионах планеты.

О чем договорились лидеры и как это отразится на отношениях стран — в спецэфире телеканала РБК.