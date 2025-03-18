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Отставки губернаторов ,  
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Основным кандидатом в главы Ненецкого округа стала экс-премьер Запорожья

Основным кандидатом в главы Ненецкого округа стала экс-премьер Запорожья Гехт
Сюжет
Отставки губернаторов
Экс-глава правительства Запорожской области Ирина Гехт стала кандидатом на пост главы Ненецкого автономного округа, сообщили источники РБК. Основная часть политической карьеры Гехт связана с Челябинской областью
Ирина Гехт
Ирина Гехт (Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / ТАСС)

Кандидатом на должность губернатора Ненецкого автономного округа является Ирина Гехт, сообщили РБК два источника, близких к администрации президента.

Действующий глава округа Юрий Бездудный днем во вторник 18 марта сообщил о своей отставке в видеообращении в телеграм-канале. По словам главы региона, он переходит на другую работу.

Основным кандидатом в главы Ненецкого округа стала экс-премьер Запорожья
Video

О том, что Гехт станет новым главой НАО также сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники.

Ирина Гехт родилась в Курганской области, школу закончила в Тюменской области, а университет — в Челябинской. Карьеру начала строить там же, в Челябинской области. Сначала была членом общественной палаты региона, в 2011 году стала министром социальных отношений в областном правительстве, в 2012 году стала заместителем губернатора, а в 2013 году — заместителем председателя областного правительства.

С 2015 по 2019 годы была сенатором от региона, где занимала пост заместителя председателя. После чего снова вернулась в регион и до 2024 года была первым вице-губернатором Челябинской области, а с мая 2024 года до января нынешнего года — председателем правительства Запорожской области.

Материал дополняется.

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Андрей Винокуров
Запорожская область Ненецкий автономный округ губернаторы отставка Юрий Бездудный Ирина Гехт отставки и назначения
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