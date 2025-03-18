Politico узнала о «кулинарном империализме» в столовых Европарламента

Депутаты возмущены недостаточным разнообразием блюд в столовой Европарламента, пишет Politico. Помощник одного из парламентариев считает, что коллеги из стран Восточной Европы могут почувствовать себя «пассажирами второго класса»

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Сотрудники Европейского парламента (ЕП) пожаловались на недостаток в столовых блюд восточноевропейской кухни, пишет Politico. Неназванный помощник словацкого парламентария, с письмом которого ознакомилось издание, считает, что неразнообразное меню может «разжечь антиевропейские настроения».

В тексте под заголовком «Восстание в столовых» говорится, что помощник депутата, родом из Словакии, в понедельник отправил «эмоциональное письмо» более чем двум тысячам своих коллег. Он пожаловался, что в столовых Европарламента не подают блюда восточноевропейской кухни, из-за чего граждане этих стран чувствуют, что их государства — «пассажиры второго класса в ЕС».

«Что еще хуже, так это то, что популисты могут преподнести ситуацию как кулинарный «западный империализм», чтобы разжечь антиевропейские настроения», — указал автор письма. «Спасибо, что подняли этот восхитительно важный вопрос», — ответил его чешский коллега.

Столовая Европарламента становится предметом критики не в первые. В августе 2019 года Politico рассказало о недовольстве чиновников из-за увеличения стоимости блюд. Повышение цен произошло в то время, когда большинство депутатов находились в отпуске или работали за пределами Брюсселя. В некоторых случаях, как писало издание, цены на продукты питания выросли более чем на 25%.