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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об ударе по месту встречи командиров СБУ и ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Российская армия нанесла удар по месту проведения совещания представителей командного состава Вооруженных сил и Службы безопасности Украины, сообщается в сводке Минобороны.

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесен удар по месту проведения совещания представителей командного состава СБУ и ВСУ», — заявили в ведомстве.

Минобороны также заявило о занятии более выгодных позиций на донецком и южно-донецком направлениях, улучшении позиций на авдеевском направлении.

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