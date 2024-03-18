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Выборы президента России ,  
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Даванков занял второе место на голосовании в Москве и Петербурге

Вице-спикер Госдумы Даванков занял второе место на выборах в Москве и Петербурге
Сюжет
Выборы президента России
Даванков занял второе место на выборах в Москве с результатом 6,65%, Путин победил с 85,13% голосов. В Петербурге после подсчета 99% Даванков также вышел на второе место с 7,01%, Путин лидирует с 81,65%
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

По итогам подсчета 100% бюллетеней в Москве действующий президент Владимир Путин (самовыдвиженец) побеждает в выборах главы государства с 85,13% голосов. На втором месте оказался кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков с результатом 6,65%. Николай Харитонов от КПРФ набрал 3,84% голосов, Леонид Слуцкий от ЛДПР — 2,83%.

В ходе дистанционного электронного голосования в столице Путин получил 89,1%, Даванков — 4,4%, Харитонов и Слуцкий — 3,3% и 3,2% соответственно.

В Санкт-Петербурге после обработки 99,29% протоколов Путин набирает 81,65% голосов, Даванков — 7,01%, Слуцкий — 5,13%, Николай Харитонов — 3,49%.

Также Даванков занял второе место на выборах в Архангельской области с 7,6% голосов, Путин побеждает с 79,25%, сообщил ТАСС председатель облизбиркома Андрей Контиевский. Здесь Слуцкий обогнал Харитонова, заняв третье место: они набрали 5,93 и 5,31% голосов соответственно.

Даванков также занял второе место по результатам федерального дистанционного голосования (без учета Москвы). Он набрал 6,28% голосов. Первое место по результатам ДЭГ занял действующий президент Владимир Путин — у него 87,4%. Третье и четвертое место заняли глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий (3,76%) и депутат от фракции КПРФ Николай Харитонов (2,56%).

Центризбирком подсчитал 99,5% голосов на выборах президента России
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Фото:Андрей Любимов / РБК

На федеральном уровне после подсчета 99,7% голосов Путин побеждает с результатом в 87,31%. Второе место занимает Харитонов с 4,3%, Даванков — на третьем с 3,83%. Слуцкий набирает 3,21%.

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Выборы проходили с 15 по 17 марта. Явка по всей России составила 74,22%, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова вечером 17 марта.

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Владислав Даванков Владимир Путин Николай Харитонов Леонид Слуцкий выборы президента Москва Санкт-Петербург
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Владислав Даванков фото

Владислав Даванков

политик, вице-спикер Госдумы
25 февраля 1984 года
Николай Харитонов фото

Николай Харитонов

депутат Госдумы, кандидат в президенты России
30 октября 1948 года
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