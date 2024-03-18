Вице-спикер Госдумы Даванков занял второе место на выборах в Москве и Петербурге

Даванков занял второе место на голосовании в Москве и Петербурге

Даванков занял второе место на выборах в Москве с результатом 6,65%, Путин победил с 85,13% голосов. В Петербурге после подсчета 99% Даванков также вышел на второе место с 7,01%, Путин лидирует с 81,65%

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

По итогам подсчета 100% бюллетеней в Москве действующий президент Владимир Путин (самовыдвиженец) побеждает в выборах главы государства с 85,13% голосов. На втором месте оказался кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков с результатом 6,65%. Николай Харитонов от КПРФ набрал 3,84% голосов, Леонид Слуцкий от ЛДПР — 2,83%.

В ходе дистанционного электронного голосования в столице Путин получил 89,1%, Даванков — 4,4%, Харитонов и Слуцкий — 3,3% и 3,2% соответственно.

В Санкт-Петербурге после обработки 99,29% протоколов Путин набирает 81,65% голосов, Даванков — 7,01%, Слуцкий — 5,13%, Николай Харитонов — 3,49%.

Также Даванков занял второе место на выборах в Архангельской области с 7,6% голосов, Путин побеждает с 79,25%, сообщил ТАСС председатель облизбиркома Андрей Контиевский. Здесь Слуцкий обогнал Харитонова, заняв третье место: они набрали 5,93 и 5,31% голосов соответственно.

Даванков также занял второе место по результатам федерального дистанционного голосования (без учета Москвы). Он набрал 6,28% голосов. Первое место по результатам ДЭГ занял действующий президент Владимир Путин — у него 87,4%. Третье и четвертое место заняли глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий (3,76%) и депутат от фракции КПРФ Николай Харитонов (2,56%).

На федеральном уровне после подсчета 99,7% голосов Путин побеждает с результатом в 87,31%. Второе место занимает Харитонов с 4,3%, Даванков — на третьем с 3,83%. Слуцкий набирает 3,21%.

Выборы проходили с 15 по 17 марта. Явка по всей России составила 74,22%, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова вечером 17 марта.