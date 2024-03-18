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Выборы президента России ,  
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Кандидат на второе место улучшил результат после подсчета 90% голосов

Харитонов улучшил результат на выборах президента после подсчета 90% голосов
Сюжет
Выборы президента России
Кандидат на выборах президента Николай Харитонов упрочил свой результат - после подсчета 60% голосов у него было 4,18%%, а после 90% - 4,22%.

Выдвинутый от партии КПРФ на выборах президента России Николай Харитонов улучшил результат после подсчета 90% протоколов, следует из данных ЦИК. Он набирает 4,27% голосов.

Так, после подсчета 60% протоколов у него было 4,18% голосов, после 70% протоколов — 4,19%. После того, как были подсчитаны 80% протоколов, результат Харитонова улучшился до 4,22%.

При этом результат выдвинутого от партии «Новые люди» Владислава Даванкова сначала улучшался — 3,99% после 60% подсчитанных протоколов; 4,08% после 70%. Потом стал ухудшаться — 4,04% после подсчета 80% протоколов и снизился до 3,94% после подсчета 90% голосов.

У Владимира Путина результат составил 87,2%.

Даванков занял второе место по результатам федерального ДЭГ
Политика

При этом по результатам федерального дистанционного электронного голосования (ДЭГ) Владислав Даванков набрал 6,28% голосово и опередил Харитонова (2,56%).

Лидером стал действующий президент России Владимир Путин, набравший 87,22% после подсчета 90% голосов.

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Выборы президента России проходили три дня — 15-17 марта.

Выборы президента России. Главное
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Фото:Максим Шеметов / Reuters

Теги
выборы президента Николай Харитонов Леонид Слуцкий Владимир Путин Владислав Даванков
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