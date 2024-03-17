Путин после подсчета 60% сохранил свыше 87% голосов

ЦИК: Владимир Путин после обработки 60% протоколов набирает более 87%

Владимир Путин набрал в 20 раз больше голосов, чем занимающий второе место Николай Харитонов

Владимир Путин лидирует после подсчета 60,16% протоколов. По данным ЦИК он набирает 87,26% голосов.

Второе место занимает кандидат от КПРФ Николай Харитонов (4,18%), далее идут Владислав Даванков («Новые люди», 3,99%), Леонид Слуцкий (ЛДПР, 3,12%).

В Москве по итогам онлайн-голосования Путин набирает 89,1%. В ходе дистанционного электронного голосования в 28 регионах России (кроме Москвы и Калининградской области) у Путина 87,4%. Далее идут Даванков (6,28%), Слуцкий (3,76%), Харитонов (2,56%).

В новых регионах подсчитано 100%. В ЛНР у Владимира Путина 94,12%, в Херсонской области 88,12%, в ДНР 95,23%, в Запорожской области 92,83%.

Также подсчитаны все бюллетени в ряде регионов Дальнего Востока и Сибири. В Якутии у Путина 87,79%, в Хабаровском крае 80,06%, на Чукотке 90,49%, в Магаданской области 84,89%, в Хакасии 85%, в Сахалинской области 86,37%, в Забайкальском крае 87,71%, в Амурской области 86,97%.

Максимального результата Владимир Путин добивался в 2018 году, когда за него проголосовали 76,69%.