Каждый шестой россиянин не смог верно расшифровать аббревиатуру СССР

Среди тех, кто родился уже после распада Советского Союза, расшифровать аббревиатуру смогли лишь двое из троих

Большинство россиян еще помнят, как правильно расшифровать аббревиатуру СССР. Такой результат показал телефонный опрос, проведенный в середине марта 2021 года, заявил руководитель практики политического анализа ВЦИОМа Михаил Мамонов.

Среди респондентов старше 45 лет верно расшифровали каждую букву аббревиатуры — Союз Советских Социалистических Республик — абсолютно все. А среди тех, кто родился после распада Советского Союза, с заданием справились менее двух третей — 64–65%.

Среди людей всех возрастов способность верно расшифровать аббревиатуру СССР продемонстрировали 84%.

«Но даже среди оставшихся 16% только 10% затруднились с ответом, а еще 6% предложили свои варианты, которые не соответствовали исторической правде, но были близки по содержанию. Таким образом, мы можем говорить, что порядка 90% знают и помнят, как расшифровывалась эта аббревиатура», — пояснил Мамонов (цитата по «РИА Новости»).