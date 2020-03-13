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Аваков заявил о 12 заразившихся коронавирусом в ДНР

Украинские власти заявили о распространении коронавирусной инфекции в Донбассе. Они намерены запретить жителям самопровозглашенных ЛНР и ДНР посещать подконтрольную Киеву территорию
Арсен Аваков (Фото: Volodymyr Tarasov / Ukrinform / ZUMA Wire / ТАСС)

Правительство Украины приняло постановление об ограничении въезда иностранцев в страну на время карантина и закрытии пограничных пунктов пропуска, в том числе переходов на линии разграничения с самопровозглашенными республиками Донбасса. Видеозапись выездного заседания, на котором присутствовал президент Владимир Зеленский, опубликована на Youtube-канале Ze! Life.

Выступавший с предложением министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что конкретный список закрытых пунктов пропуска и режим перехода границы будет утвержден на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

«У нас есть информация о 12 случаях коронавируса, который распространяется в Горловке [входит в ДНР, — прим. РБК], поэтому мы обязаны организовать контроль. Если гражданин Украины проживает в Горловке, на неподконтрольной нам оккупированной территории, он не может быть пропущен на неоккупированную территорию Украины пока действует карантин» — сказал Аваков.

При этом Аваков заверил, что даже после закрытия пограничных переходов, находящиеся за границей граждане Украины смогут беспрепятственно вернуться домой.

Материал дополняется...

Автор: Владислав Гордеев
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