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Россия ограничила въезд для жителей ДНР

Пересекать границу с Ростовской областью смогут те, кто успел получить российский паспорт. Регистрация в России для выезда из ДНР необязательна
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Российские власти временно приостановили въезд для жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пограничное управление ФСБ по Ростовской области.

«Для данной категории граждан въезд в РФ временно ограничен», — сообщили в управлении.

В Пограничном управлении ФСБ России по Ростовской области подтвердили РБК, что на территорию России ограничен въезд иностранных граждан.

РБК направил запрос в ФСБ России.

Изданию «Новости Донецкой народной республики» в погрануправлении уточнили, что в случае наличия у жителей Донбасса российских паспортов у них сохраняется право пересекать границу. Там отметили, что отсутствие регистрации на территории России не препятствует въезду.

С 16 марта контрольные пункты въезда и выезда на границах с Донецкой и Луганской народными республиками перекрыла Украина. Причиной стало принятие Киевом дополнительных мер для предотвращения распространения коронавируса.

Необходимость закрытия границы с ДНР и ЛНР министр внутренних дел Украины 13 марта аргументировал тем, что, по его данным, в контролируемой ополченцами Горловке якобы зафиксировано 12 случаев заражения коронавирусом. В Донецке эту информацию опровергли. Там заявили, что Киев таким образом пытается дестабилизировать ситуацию и посеять панику среди населения самопровозглашенной республики.

Как сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на главу Минздрава ДНР Ольгу Долгошапко, в настоящий момент в республике не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. При этом медицинское наблюдение ведется за тремя жителями, а на самоизоляции находится женщина, которая вернулась из Милана.

В связи с распространением инфекции школы в ДНР уже переведены на свободное посещение до наступления на следующей неделе весенних каникул.

Авторы: Артем Филипенок, Майя Бобенко
Теги: ДНР, коронавирус
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