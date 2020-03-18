Россия ограничила въезд для жителей ДНР

Пересекать границу с Ростовской областью смогут те, кто успел получить российский паспорт. Регистрация в России для выезда из ДНР необязательна

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Российские власти временно приостановили въезд для жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пограничное управление ФСБ по Ростовской области.

«Для данной категории граждан въезд в РФ временно ограничен», — сообщили в управлении.

В Пограничном управлении ФСБ России по Ростовской области подтвердили РБК, что на территорию России ограничен въезд иностранных граждан.

РБК направил запрос в ФСБ России.

Изданию «Новости Донецкой народной республики» в погрануправлении уточнили, что в случае наличия у жителей Донбасса российских паспортов у них сохраняется право пересекать границу. Там отметили, что отсутствие регистрации на территории России не препятствует въезду.