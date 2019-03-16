Берлускони прокомментировал смерть свидетельницы по его делу

Бывший премьер-министр Италии и лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони заявил, что не был знаком с марокканской танцовщицей Иман Фадил — одной из свидетелей по его делу. Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать смерть женщины, сообщает телеканал Rai.

«Всегда жаль, когда молодые умирают, — сказал Берлускони. — Я никогда не знал этого человека и не разговаривал с ней».

Экс-премьер добавил, что читал показания Фадил и считал их «выдуманными и абсурдными».

По предварительным данным итальянской прокуратуры, причиной смерти Иман Фадил стало отравление «смесью радиоактивных веществ». Как сообщала La Repubblica, один из компонентов смеси — изотоп кобальта. 29 января женщина была госпитализирована, врачи говорили, что у нее были симптомы отказа органов и Фадил испытывала сильную боль. 1 марта женщина умерла.