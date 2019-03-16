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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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Политика ,  
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Берлускони прокомментировал смерть свидетельницы по его делу

Бывший премьер-министр Италии и лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони заявил, что не был знаком с марокканской танцовщицей Иман Фадил — одной из свидетелей по его делу. Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать смерть женщины, сообщает телеканал Rai.

«Всегда жаль, когда молодые умирают, — сказал Берлускони. — Я никогда не знал этого человека и не разговаривал с ней».

Экс-премьер добавил, что читал показания Фадил и считал их «выдуманными и абсурдными».

По предварительным данным итальянской прокуратуры, причиной смерти Иман Фадил стало отравление «смесью радиоактивных веществ». Как сообщала La Repubblica, один из компонентов смеси — изотоп кобальта. 29 января женщина была госпитализирована, врачи говорили, что у нее были симптомы отказа органов и Фадил испытывала сильную боль. 1 марта женщина умерла.

Общество
Свидетельницу по делу Берлускони отравили радиоактивными веществами

Иман Фадил — одна из ключевых свидетельниц по так называемому делу Руби, которое получило такое название из-за прозвища несовершеннолетней проститутки Каримы аль-Маруг. За связь с ней Берлускони в 2013 году получил семь лет тюрьмы. В следующем году защита политика добилась отмены приговора, но прокуратура начала новое расследование. Экс-премьера обвинили в подкупе свидетелей за дачу ложных показаний.

По данным СМИ, в скором времени Фадил должна была дать показания о том, что Берлускони платил за молчание женщинам, которые работали на вечеринках на его вилле. По словам прокурора Милана, Фадил боялась за свою жизнь и говорила адвокатам и своим близким, что ее могут отравить.

Теги: Сильвио Берлускони, отравление
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