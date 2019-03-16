Свидетельницу по делу Берлускони отравили радиоактивными веществами

Танцовщица, на показания которой против Берлускони рассчитывала прокуратура, умерла от отравления радиоактивными веществами. Итальянские СМИ напоминают о деле Литвиненко, хотя и не связывает произошедшее напрямую с Россией

Иман Фадил (Фото: Luca Bruno / AP)

По предварительным данным, смерть марокканской танцовщицы Иман Фадил, свидетельницы в деле против экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, наступила от отравления «смесью радиоактивных веществ». Об этом сообщает итальянское агентство ANSA со ссылкой на заявления прокуратуры Италии.

В 2013 году Берлускони приговорили к семи годам тюрьмы за секс с несовершеннолетней проституткой Каримой аль-Маруг по прозвищу Руби. Вечеринки с проститутками Берлускони устраивал на собственной вилле под Миланом. В 2014 году защита экс-премьера добилась отмены приговора, однако прокуратура начала новое расследование. На этот раз Берлускони обвиняли в подкупе ключевых свидетелей за дачу ложных показаний.

Иман Фадил была одной из свидетельниц по новому делу. Как пишет The Times, Фадил должна была засвидетельствовать на процессе то, что экс-премьер Италии выплачивал крупные денежные суммы за молчание женщинам, работавшим на вечеринках на его вилле под Миланом. Также он платил за молчание и гостям вечеринок. По версии следствия, на эти цели Берлускони потратил ​€10 млн.

Однако 29 января Фадил госпитализировали. Вскоре она попала в реанимацию. По словам врачей, она испытывала сильную боль, у нее наблюдались симптомы отказа органов. 1 марта 34-летняя женщина скончалась.

Следствие изъяло всю врачебную документацию и добилось проведения токсикологической экспертизы. Результаты экспертизы были получены 6 марта. Причиной смерти, как установили эксперты, могло быть отравление «смесью радиоактивных веществ». La Repubblica пишет, что одним из компонентов смеси был радиоактивный изотоп кобальта, также при отравлении использовались два других вещества. Издание указывает, что была использована «редчайшая смесь, в изготовлении которой русские являются экспертами», но при этом не связывает этот инцидент напрямую с Россией.