Дерипаска назвал невозможным улучшение связей России и США после Трампа

Бизнесмен считает, что отношения между Москвой и Вашингтоном улучшатся только тогда, когда к власти придет новое поколение политиков. «Нынешнее предпочтет драться», — уверен он

Олег Дерипаска (Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg)

Российский бизнесмен Олег Дерипаска в интервью американскому телеканалу CNBC заявил, что напряженность в отношениях между Россией и западными странами, в частности с США, не спадет, пока против Москвы действуют экономические санкции.

«Если вы посмотрите на реальность, на русских людей и американцев, то они не ненавидят друг друга. <...> Я думаю, что в сердцах россиян есть место для того, чтобы начать все с чистого листа. Но проблема заключается в том, что все мышцы постоянно напрягаются со всех сторон», — сказал Дерипаска.

По мнению бизнесмена, обе страны пока больше заинтересованы в «поигрывании мускулами», нежели в улучшении отношений. На вопрос, может ли смена президента США в следующем году улучшить отношения стран, он ответил: «Вы серьезно? Через четыре года все будет так же. Только новое поколение будет что-то делать. Нынешнее поколение предпочтет драться».

На минувшей неделе, 15 марта, Дерипаска подал в суд на Минфин США и его главу Стивена Мнучина. Российский бизнесмен хочет доказать, что санкции против него были введены несправедливо и незаконно. По его словам, ограничения нанесли ему ущерб в $7,5 млрд, а это 81% его состояния. В интервью CNBC Дерипаска отметил, что ситуация становится «все хуже и хуже».