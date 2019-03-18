Глава УВЗ рассказал о жалобе в ЦБ на «Югру» перед отзывом лицензии

Глава УВЗ рассказал о жалобе в ЦБ на «Югру» перед отзывом лицензии

Глава Уралвагонзавода Александр Потапов жаловался в ЦБ на банк «Югра» незадолго до отзыва у него лицензии. Поводом для обращения стал выданный кредит под 24% на 4 млрд руб. Средняя ставка по рынку тогда была 13%

Александр Потапов (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Гендиректор корпорации Уралвагонзавод (УВЗ) Александр Потапов обращался в ЦБ с жалобой на «Югру» за два месяца до отзыва у банка лицензии. Об этом Потапов сообщил в интервью РБК.​​

«Был такой банк «Югра», у которого отозвали лицензию (в июле 2017 года. — РБК). Когда я увидел, что данный банк установил ставку 24% годовых по кредиту под госгарантию, меня это настолько удивило и возмутило, что вынужден был обратиться по этому вопросу в Центральный банк», — рассказал гендиректор УВЗ.

Размер кредита, по словам Потапова, составлял 4 млрд руб., он был выдан сроком на пять лет. В итоге УВЗ перекредитовался в другом банке. «Правда, уже госгарантия слетела к сожалению. Нас поддержали «Ростех» и ВТБ», — заключил гендиректор УВЗ. «Не поверите — ясно, что с моим письмом это никак не связано, — но буквально через два месяца ситуация резко изменилась», — отметил он.

Кредит банк «Югра» выдал Уралвагонзаводу в январе 2017 года. Как отмечалось в пресс-релизе банка, средства предназначались на погашение задолженности по ранее выданным кредитам на осуществление основной производственной деятельности.