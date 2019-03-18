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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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Глава УВЗ рассказал о жалобе в ЦБ на «Югру» перед отзывом лицензии
Глава Уралвагонзавода Александр Потапов жаловался в ЦБ на банк «Югра» незадолго до отзыва у него лицензии. Поводом для обращения стал выданный кредит под 24% на 4 млрд руб. Средняя ставка по рынку тогда была 13%
Александр Потапов (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Гендиректор корпорации Уралвагонзавод (УВЗ) Александр Потапов обращался в ЦБ с жалобой на «Югру» за два месяца до отзыва у банка лицензии. Об этом Потапов сообщил в интервью РБК.​​

«Был такой банк «Югра», у которого отозвали лицензию (в июле 2017 года. — РБК). Когда я увидел, что данный банк установил ставку 24% годовых по кредиту под госгарантию, меня это настолько удивило и возмутило, что вынужден был обратиться по этому вопросу в Центральный банк», — рассказал гендиректор УВЗ.

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Размер кредита, по словам Потапова, составлял 4 млрд руб., он был выдан сроком на пять лет. В итоге УВЗ перекредитовался в другом банке. «Правда, уже госгарантия слетела к сожалению. Нас поддержали «Ростех» и ВТБ», — заключил гендиректор УВЗ. «Не поверите — ясно, что с моим письмом это никак не связано, — но буквально через два месяца ситуация резко изменилась», — отметил он.

Кредит банк «Югра» выдал Уралвагонзаводу в январе 2017 года. Как отмечалось в пресс-релизе банка, средства предназначались на погашение задолженности по ранее выданным кредитам на осуществление основной производственной деятельности.

По данным ЦБ, средняя ставка по кредитам нефинансовым организациям на срок свыше 3 лет составляла в тот период 12,99%. «При предоставлении гарантии ставка может меняться в зависимости от кредитного качества гаранта. Если гарантия государственная, от Минфина, то это государственный риск, поэтому ставка по кредиту может снизиться — скажем, приблизиться к ставкам ОФЗ», — говорит аналитик Moody's Ольга Ульянова.

Александр Потапов возглавил УВЗ в марте 2017 года, через два месяца после получения корпорацией этого кредита. До этого он был замминистра промышленности и торговли, курировавшим гособоронзаказ и деятельность ВПК.

На конец первого полугодия 2016 года чистый долг «Уралвагонзавода» достигал 276 млрд руб. при выручке в 43,1 млрд. В декабре Путин подписал указ о передаче 100% «Уралвагонзавода» госкорпорации «Ростех».

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Центробанк отозвал банковскую лицензию у «Югры» 28 июля 2017 года. Это крупнейший банк с отозванной лицензией — по данным ЦБ, на 1 июля 2017 года «Югра» занимала 29-е место по активам среди российских банков. Причиной отзыва стало неисполнение «Югрой» требований федеральных законов и нормативных актов Центробанка. В ЦБ указывали, что деятельность банка была направлена на привлечение средств от населения и их размещения в активах неудовлетворительного качества. 

Основными бенефициарами «Югры» были Алексей и Юрий Хотины (в последние годы, по данным Forbes, все дела вел Алексей, сын Юрия) — белорусские бизнесмены, которые 20 лет работают в России. 

Автор: Инна Сидоркова
При участии: Павел Казарновский
Теги: «Ростех», УВЗ, Банк Югра, Александр Потапов, Центробанк
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