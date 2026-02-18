 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Глава МИД Эстонии допустил размещение в стране ядерного оружия

Глава МИД Эстонии Цахкна допустил размещение в стране ядерного оружия
Маргус Цахкна сказал, что Таллин не против размещения ядерного оружия стран-союзниц НАТО на своей территории, если альянс примет такое решение в рамках оборонных планов
Маргус Цахкна
Маргус Цахкна (Фото: Aleksander Kalka / IMAGO / Global Look Press)

Власти Эстонии не исключают размещения в стране ядерного оружия, если такое решение будет принято в рамках оборонных планов стран НАТО. Об этом заявил глава МИД республики Маргус Цахкна в эфире ETV.

Он уточнил, что Таллин готов разместить исключительно ядерное оружие стран-союзниц по НАТО.

«Мы не против размещения ядерного оружия на нашей территории. У нас нет такой доктрины, которая бы исключала это, если НАТО сочтет необходимым в соответствии с нашими планами обороны разместить, например, ядерное оружие и на нашей территории», — сказал министр (цитата по ERR).

Цахна также выразил мнение, что Европа не должна отвергать идею о ядерном сдерживании в НАТО на наднациональном уровне. Эстония не располагает собственным ядерным вооружением.

NYT сообщила о масштабном наращивании ядерного потенциала Китая
Политика
Фото:Xiao Yijiu / XinHua / Global Look Press

15 февраля президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что его страна должна двигаться по пути получения собственного ядерного оружия. Варшава, по его мнению, находится «на грани вооруженного конфликта», в том числе из-за России.

В 2024 году предшественник Навроцкого Анджей Дуда также говорил о готовности Польши разместить ядерное оружие США. МИД России тогда предупредил, что в случае появления американского ЯО на территории Польши объекты «незамедлительно пополнят список легитимных целей для поражения в ситуации прямого военного столкновения с НАТО».

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что страны Европы впервые с окончания холодной войны начали обсуждать создание собственной ядерной оборонительной системы. Причина, по данным издания, в том, что США перестают быть надежным союзником в глазах европейцев.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в марте 2025 года объявил о начале дебатов о защите европейских союзников Парижа французским ядерным оружием. За год до этого он призывал Европу начать дискуссии о собственном ЯО.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Патрушев заявил о готовности ВМФ к прорыву морской блокады Запада

Россия направила ноту в ОЗХО из-за обвинения в отравлении Навального

В Британии решили ускорить создание альтернативы Visa из-за Трампа

Глава МИД Эстонии сообщил о работе над изъятием российских активов

В школьную программу добавят «служение»

Трамп призвал Украину стать более сговорчивой
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина, Романов Илья
Эстония Европа НАТО ядерное оружие
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Материалы по теме
Немецкий депутат предложил вернуть ядерное оружие из-за угроз Трампа
Политика
Вэнс рассказал о переговорах с Россией по договору о ракетах
Политика
Россия решила сохранить мораторий на нарушение ДСНВ с условием для США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 90,87 (-0,17) Инвестиции, 17 фев, 18:04 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 76,74 (+0,12) Инвестиции, 17 фев, 18:04
Украина ввела санкции против Лукашенко Политика, 11:03
В Госдепе США раскрыли детали предполагаемых ядерных испытаний Китая Политика, 11:01
Шадаев объяснил причины ограничений в отношении Telegram Политика, 10:58
ЕК предложит инвестировать в страны, граничащие с Россией и Украиной Политика, 10:53
Минздрав Чувашии сообщил о пострадавшем после атаки дронов Политика, 10:49
Сила места: как развивается восстановительный туризм Отрасли, 10:48
VK закрыл мессенджер «ТамТам» Технологии и медиа, 10:41
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Уоррен Баффетт сократил долю в Apple и инвестировал в New York Times Инвестиции, 10:32
Названы самые популярные регионы России для путешествий в феврале-марте Недвижимость, 10:30
ФСБ задержала готовившего теракт жителя Челябинска Политика, 10:24
Дефицит железа и сдвиг к сервиcным моделям: что ждет IT-рынок в 2026 годуПодписка на РБК, 10:22
Путин поздравил главу буддийской сангхи России с Белым месяцем Общество, 10:17
Второй день переговоров в Женеве. Трансляция с места переговоров Политика, 10:17
США предъявили обвинение капитану танкера, сменившего флаг на российский Политика, 10:17