Глава МИД Эстонии допустил размещение в стране ядерного оружия

Власти Эстонии не исключают размещения в стране ядерного оружия, если такое решение будет принято в рамках оборонных планов стран НАТО. Об этом заявил глава МИД республики Маргус Цахкна в эфире ETV.

Он уточнил, что Таллин готов разместить исключительно ядерное оружие стран-союзниц по НАТО.

«Мы не против размещения ядерного оружия на нашей территории. У нас нет такой доктрины, которая бы исключала это, если НАТО сочтет необходимым в соответствии с нашими планами обороны разместить, например, ядерное оружие и на нашей территории», — сказал министр (цитата по ERR).

Цахна также выразил мнение, что Европа не должна отвергать идею о ядерном сдерживании в НАТО на наднациональном уровне. Эстония не располагает собственным ядерным вооружением.

15 февраля президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что его страна должна двигаться по пути получения собственного ядерного оружия. Варшава, по его мнению, находится «на грани вооруженного конфликта», в том числе из-за России.

В 2024 году предшественник Навроцкого Анджей Дуда также говорил о готовности Польши разместить ядерное оружие США. МИД России тогда предупредил, что в случае появления американского ЯО на территории Польши объекты «незамедлительно пополнят список легитимных целей для поражения в ситуации прямого военного столкновения с НАТО».

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что страны Европы впервые с окончания холодной войны начали обсуждать создание собственной ядерной оборонительной системы. Причина, по данным издания, в том, что США перестают быть надежным союзником в глазах европейцев.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в марте 2025 года объявил о начале дебатов о защите европейских союзников Парижа французским ядерным оружием. За год до этого он призывал Европу начать дискуссии о собственном ЯО.