NYT сообщила о масштабном наращивании ядерного потенциала Китая

К такому выводу журналисты пришли по итогам анализа спутниковых снимков и разговоров с экспертами. Один из собеседников газеты рассказал, что работы на китайских ядерных объектах ускорились в 2019 году

Фото: Xiao Yijiu / XinHua / Global Look Press

Китай наращивает ядерные силы. На это указывают спутниковые снимки атомных объектов страны, которые проанализировала The New York Times.

На снимках объекта в долине Цзытун в провинции Сычуань видно, что там возводят бункеры и укрепления. На территории комплекса появились свидетельства работы с опасными материалами, отметила NYT. Эксперты, на которых ссылаются журналисты, предположили, что бункеры используют для испытаний взрывчатых веществ. Однако консенсуса насчет точных целей проводимой на объекте модернизации нет.

«Мы не знаем, сколько боеголовок было произведено, но видим расширение завода», — сказал физик Хуэй Чжан, отметив, что спутниковые снимки дают ограниченную информацию.

Кроме того, в последние годы преобразился объект в долине Пиндун. По мнению неназванных экспертов, там Китай изготавливает плутониевые сердечники ядерных боеголовок. У комплекса появились новые вентиляционные системы и объекты для отвода тепла. При этом рядом продолжается стройка.

«Изменения, которые мы видим на этих объектах, соответствуют цели Китая стать глобальной сверхдержавой. Ядерное оружие — неотъемлемая часть этого», — говорит эксперт по геопространственной разведке Ренни Бабиарз, который проанализировал спутниковые снимки и поделился выводами с The New York Times.

Он сравнил каждый ядерный объект Китая с фрагментом мозаики: если взглянуть на нее целиком, становится видна картина стремительного роста. Бабиарз утверждает, что изменения на этих объектах ускорились примерно с 2019 года.

По данным Пентагона, на которые сослалась NYT, к концу 2024-го у Китая было более 600 ядерных боеголовок. Согласно прогнозам, к 2030 году их число может вырасти до тысячи.

The New York Times указала на обеспокоенность Вашингтона тем, что крупный ядерный арсенал может изменить политику Китая в отношении Тайваня. Пекин хочет оказаться в положении, при котором он будет «в значительной степени невосприимчив» к ядерному принуждению со стороны Штатов, считает бывший заместитель помощника министра обороны США по вопросам Китая Майкл Чейз.

В начале февраля 2026 года заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас ДиНанно обвинил КНР в проведении тайных ядерных испытаний. Одно из них, по его словам, состоялось в 2020 году. Пекин в ответ обвинил США в раздувании так называемой китайской ядерной угрозы.

В настоящее время лидерами по размеру ядерного арсенала являются Россия и США. На эти две страны приходится свыше 90% всего ядерного оружия в мире. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), у России на январь 2025 года было 4309 боеголовок, у США — 3700. Франция и Британия обладают собственными ядерными арсеналами (290 и 225 боеголовок соответственно), но не располагают тактическими зарядами. В арсенале Китая, согласно подсчетам SIPRI, 600 боеголовок.