NZZ назвала посла, который обеспечил успех с Россией в Женеве

Ключевую роль в организации переговоров в Женеве сыграл глава отдела международной безопасности МИД Швейцарии, посол Габриэль Люхингер, который был одним из организаторов саммита мира в Бюргенштоке летом 2024 года, пишет газета

Ключевую роль в организации трехсторонних переговоров с участием России, Украины и США в Женеве сыграл глава отдела международной безопасности МИД Швейцарии, посол Габриэль Люхингер, пишет Neue Zuercher Zeitung (NZZ). Он был одним из организаторов саммита мира в Бюргенштоке летом 2024 года. Москва в нем не участвовала.

Швейцария по-прежнему поддерживает хорошие дипломатические связи с Россией, отмечает газета. В феврале глава швейцарского МИДа Иньяцио Кассис в качестве председателя ОБСЕ встречался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, напоминает NZZ. Люхингер присутствовал на встрече Кассис с Лавровым в Москве.

По всей видимости, ему удалось установить контакт с посланником американского президента Стивом Уиткоффом, отмечает издание. Швейцарские дипломаты долгое время испытывали трудности с доступом к ключевым фигурам второй администрации Дональда Трампа. Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер имеют более тесные связи с государствами Персидского залива, чем со Швейцарией, из-за деловых интересов, пишет NZZ.

Кассис присутствовал только на открытии переговоров России, Украины и США.

Трехсторонняя встреча проходит в Женеве 17-18 февраля. В первый день она продлилась шесть часов, стороны договорились продолжить обсуждения завтра.

Первый день был очень напряженным, переговоры носили как двусторонний, так и трехсторонний характер, рассказал РБК источник в переговорной группе.