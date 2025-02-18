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Рубио призвал стороны конфликта на Украине готовиться к уступкам

Нормализация отношений с Москвой зависит от того, получится ли разрешить конфликт на Украине, а для этого всем сторонам придется пойти на уступки, указал Рубио
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Чтобы разрешить украинский конфликт, сторонам придется пойти на уступки, заявил госсекретарь США Марко Рубио по итогам переговоров с российский стороной в Эр-Рияде, передает корреспондент РБК.

«Для урегулирования любого конфликта все стороны должны идти на уступки, я не могу предсказывать, какими они будут, но я уверен, что мы можем обсудить это», — сказал он.

Ключем для нормализации отношений с Россией он назвал «то, можно ли достичь соглашения со всеми вовлеченными сторонами о приемлемом урегулировании конфликта на Украине». «Благодаря этому не только мир станет лучше, но, я думаю, появятся некоторые довольно уникальные возможности работать с ними [русскими] в областях двусторонних геополитических интересов и некоторые очень уникальные экономические возможности. Но мы должны сначала разрешить ситуацию на Украине таким образом, чтобы это было приемлемо для всех», — сказал он.

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