Bild сообщила о недостатках переданных ФРГ Украине бронетранспортеров

Германия поставила на Украину бронетранспортеры с легкой броней, неспособной защитить от обстрелов. Кроме того, машины произвели в ОАЭ вместо ФРГ, они обошлись в три раза дороже, чем могли бы, пишет Bild

Фото: Andriy Andriyenko / Keystone Press Agency / Global Look Press

Украина получила от Германии бронетранспортеры APC от немецкого производителя военных машин FFG, которые не имеют противоминной и осколочной защиты от артиллерийского, ракетного и минометного обстрелов, пишет газета Bild, которая провела расследование по вопросу этих поставок.

В прошлом году Берлин пообещал передать Киеву 66 таких БТР. Как следует из данных на сайте немецкого правительства, 48 машин уже поставлено на Украину. В Минобороны Германии Bild сообщили, что эти бронетранспортеры обладают только «защитой от ручного оружия», поскольку Украина не требовала, чтобы они были обеспечены защитой от мин.

Решение о закупке немецкая сторона называла «экономичным», хотя рассматривался также вариант поставки тяжелых БТР Fuchs от оружейного концерна Rheinmetall.

Высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности сказал, что Киев «хотел бы получить автомобили, защищенные от мин», «но у немцев не было выбора», и потому украинская сторона осталась удовлетворена легкобронированным вариантом. Эти БТР используют для выполнения задач «вдали от фронта», сказал источник Bild.

Военный эксперт и профессор Мюнхенского университета бундесвера Карло Масала в разговоре с Bild отметил, что легкая броня «практически не защищает от сильного обстрела, которому эти машины подвергаются на передовой», и поставщики этих БТР «экономили ценой жизней».

Bild также выяснил, что бронетранспортеры APC по цепочке передачи заказа в конечном итоге были произведены в ОАЭ, хотя Минобороны сообщало, что БТР почти полностью будут собраны в Германии. Изначально подрядчиком был немецкий производитель FFG, он отдал заказ на все 66 БТР американской The Armoured Group, на заводе которой в Эмиратах и были выпущены APC.

«У Минобороны нет информации о том, что эти соглашения [по производству] не соблюдаются», — заявили Bild в немецком военном ведомстве.

Кроме того, как пишет газета, «сэкономить» на этих БТР тоже не удалось. Согласно открытым данным, цена БТР BATT UMG (так называются APC в США, где и были разработаны) стоят от €185 тыс. до €208 тыс. за единицу, с учетом доставки на Украину одна машина обошлась бы в €215 тыс. Однако Минобороны ФРГ заплатило за них по €600 тыс. за каждую.