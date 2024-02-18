В городе Белгородской области объявили ракетную опасность
В городе Валуйки и Валуйкском городском округе объявлена ракетная опасность, сообщила администрация Белгорода в телеграм-канале.
«По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — сказано в сообщении.
Валуйки расположен неподалеку от границы с Харьковской областью Украины. В 2018 году в городе и городском округе проживали 66 тыс. человек.
Белгородская область вместе с другими приграничными регионами России регулярно попадает под обстрел с начала военной операции на Украине.
В последний ракетную опасность в Белгородской области объявляли накануне, 17 февраля: В Губкинском и Старооскольском. Они расположены на северо-востоке региона на границе с Курской областью.
Материал дополняется.
⚡ ЦБ сохранил ставку 16%. Как это повлияет на рубль, вклады и кредиты
Запрет на поставку бананов из Эквадора в Россию частично сняли. Подробности
⚡ Что известно о смерти Алексея Навального
Лукашенко рассказал, как задерживали диверсантов из Украины. Видео
Россияне угнали яхту на Карибских островах и перегнали ее в Крым. Фото
«Даже 3D не могут сделать». Производителей кино обвинили в низком качестве
«Москвич» снизил цены на новые автомобили. Какие скидки дают дилеры
Apple покажет сразу 5 новых iPhone. Список и подробности
Marvel раскрыл состав новой «Фантастической четверки»
Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри