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Военная операция на Украине ,  
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В городе Белгородской области объявили ракетную опасность

В городе Валуйки Белгородской области объявили ракетную опасность
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Военная операция на Украине
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / TACC
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / TACC

В городе Валуйки и Валуйкском городском округе объявлена ракетная опасность, сообщила администрация Белгорода в телеграм-канале.

«По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — сказано в сообщении.

Валуйки расположен неподалеку от границы с Харьковской областью Украины. В 2018 году в городе и городском округе проживали 66 тыс. человек.

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Фото:Google Maps

Белгородская область вместе с другими приграничными регионами России регулярно попадает под обстрел с начала военной операции на Украине.

В последний ракетную опасность в Белгородской области объявляли накануне, 17 февраля: В Губкинском и Старооскольском. Они расположены на северо-востоке региона на границе с Курской областью.

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Валуйки Белгородская область ракетная опасность
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