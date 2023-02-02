США опубликовали разговор Буша и Гайдара о рисках выхода Крыма из Украины

Во время визита в Вашингтон в 1992 году делегация во главе с Егором Гайдаром рассказала Джорджу Бушу-старшему о национальных проблемах на Украине и о шансах на отделение от нее Крыма. Президент США выслушал, но не возразил

Егор Гайдар, 1992 г. (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Архив национальной безопасности США обнародовал стенограмму разговора, который состоялся в Белом доме в 1992 году между президентом США Джорджем Бушем-старшим и первым заместителем главы правительства России Егором Гайдаром (в то время фактически руководил либеральными реформами в стране).

Разговор коснулся в том числе проблем на Украине и вероятности отделения от нее Крыма.

Буш отметил тогда, что в США проживают множество американцев украинского происхождения и поэтому «мы должны обращаться с ними должным образом, с большим уважением». Президент поинтересовался, как много времени займет урегулирование отношений Украины и России с учетом проблемы ядерного оружия, которое после распада СССР было у обеих сторон.

«Есть проблемы с Украиной, конечно, но мы не боимся югославского сценария в российско-украинских отношениях», — ответил Гайдар. По его словам, «нужно будет нащупать пути установления тесного контакта».

При этом Гайдар рассказал о внутренних проблемах Украины. «Есть очень серьезная проблема на самой Украине, например напряженность между Западной Украиной и Киевом. Есть также проблемы с русскоязычной Украиной. Экономическая ситуация нелегкая, хуже, чем у нас. Они недостаточно быстро продвигаются по реформам; я надеюсь, что они ускорят свою программу реформ», — сказал он.

Присутствовавший на встрече посол России в США Владимир Лукин заявил, что «люди иногда переоценивают национальные проблемы в России и недооценивают их на Украине». «Россия на 83% состоит из русских, Украина — на 73% из украинцев», — пояснил он и добавил, что оставшаяся часть населения — русские.

Гайдар добавил, что в Крыму проживают в основном русские.

Следом Лукин сообщил, что Верховный совет Крыма собирается 5 мая рассмотреть вопрос референдума о независимости.

«С Крымом будет трудно что-либо сделать. 5 мая Верховный совет Крыма соберется, чтобы рассмотреть, проводить референдум или нет. Они почти наверняка примут решение в пользу референдума с вопросом, быть ли независимыми или остаться в составе Украины. Было бы лучше отложить этот вопрос, но похоже, что референдум состоится в августе», — добавил посол.

Буш поинтересовался, как будет выглядеть бюллетень для голосования, и предположил следующие опции: независимость Крыма, сохранение его в составе Украины или присоединение к России.

Лукин ответил, что «присоединения к России нет среди вариантов». Или сохранение в составе Украины, или присоединение к Содружеству независимых государств в качестве независимого субъекта.

Буш не стал комментировать такие перспективы, пожелал всем удачи и попросил передать привет тогдашнему президенту России Борису Ельцину.

5 мая 1992 года Верховный совет Автономной Республики Крым принял акт о государственной независимости, который предполагалось вынести на референдум. Последний должен был состояться в августе того же года. Однако украинский парламент признал этот акт неконституционным и установил срок для его отмены. Тогда Верховный совет Крыма отменил декларацию независимости и перенес референдум на более поздний срок. В течение нескольких лет разные политические силы на Украине и в Крыму пытались вести борьбу за статус полуострова как Республики Крым, однако в итоге тот стал автономией в составе Украины.

Крым вошел в состав России по результатам референдума, который прошел в марте 2014 года. Мировое сообщество этих результатов не признало и считает де-юре полуостров украинской территорией. Власти России настаивают, что крымчане сделали свой выбор; президент Владимир Путин говорил, что вопрос исторической принадлежности Крыма «исторически закрыт».