США опубликовали разговор Буша и Гайдара о рисках выхода Крыма из Украины

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 76,96 (+0,73) Инвестиции, 15:57 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 70,04 (-0,08) Инвестиции, 15:57
Государство как сервис. Объясняем на примере «Госуслуг» РБК и Ростелеком, 16:09
Times назвала причастность Запада к взрыву «Потоков» одной из версий ФРГ Политика, 16:08
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:05
Главный бухгалтер московского СИЗО присвоила почти ₽2,9 млн Общество, 16:05
Совфед начал работу над предложенным Матвиенко мораторием в госзакупках Политика, 15:57
Поможет ли редомициляция «Русагро» вернуться к выплате дивидендов Pro, 15:55
Киев напомнил Грузии о традициях НКВД и потребовал отдать ему Саакашвили Политика, 15:49
Киберпонедельник — повод инвестировать в себя
До 5 февраля скидка до 50% на максимальный тариф РБК Pro
Купить со скидкой
«Парящая» крыша и каноны спорткаров: OMODA представил новый автомобиль РБК и Omoda, 15:46
Economist поставил Россию между Венесуэлой и Гвинеей в индексе демократии Политика, 15:42
Кадыров показал оружие, с которым «не страшны Леопарды и Абрамсы». Видео Политика, 15:41
Банк Англии повысил ставку десятый раз подряд Инвестиции, 15:40
В Ростове-на-Дону неизвестный открыл стрельбу у ТЦ Общество, 15:39
Риелторы назвали размер скидки при продаже новостроек в Москве Недвижимость, 15:34
Владелец криптобиржи Bithumb арестован по подозрению в растрате $48 млн Крипто, 15:33
Политика ,  
0 

США опубликовали разговор Буша и Гайдара о рисках выхода Крыма из Украины

Архив США: Гайдар и Буш-старший обсуждали вероятность отделения Крыма от Украины в 1992-м
Во время визита в Вашингтон в 1992 году делегация во главе с Егором Гайдаром рассказала Джорджу Бушу-старшему о национальных проблемах на Украине и о шансах на отделение от нее Крыма. Президент США выслушал, но не возразил
Егор Гайдар, 1992 г.
Егор Гайдар, 1992 г. (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Архив национальной безопасности США обнародовал стенограмму разговора, который состоялся в Белом доме в 1992 году между президентом США Джорджем Бушем-старшим и первым заместителем главы правительства России Егором Гайдаром (в то время фактически руководил либеральными реформами в стране).

Разговор коснулся в том числе проблем на Украине и вероятности отделения от нее Крыма.

Буш отметил тогда, что в США проживают множество американцев украинского происхождения и поэтому «мы должны обращаться с ними должным образом, с большим уважением». Президент поинтересовался, как много времени займет урегулирование отношений Украины и России с учетом проблемы ядерного оружия, которое после распада СССР было у обеих сторон.

«Есть проблемы с Украиной, конечно, но мы не боимся югославского сценария в российско-украинских отношениях», — ответил Гайдар. По его словам, «нужно будет нащупать пути установления тесного контакта».

При этом Гайдар рассказал о внутренних проблемах Украины. «Есть очень серьезная проблема на самой Украине, например напряженность между Западной Украиной и Киевом. Есть также проблемы с русскоязычной Украиной. Экономическая ситуация нелегкая, хуже, чем у нас. Они недостаточно быстро продвигаются по реформам; я надеюсь, что они ускорят свою программу реформ», — сказал он.

Читайте на РБК Pro
«Акт самоповреждения». Что стало с экономикой Великобритании после Brexit
Правила карьеры: проверьте, тем ли вы занимаетесь в своей жизни
Можно ли заработать на хайпе вокруг нейросети ChatGPT
Как изучение иностранного языка повышает самооценку и снижает стресс

Присутствовавший на встрече посол России в США Владимир Лукин заявил, что «люди иногда переоценивают национальные проблемы в России и недооценивают их на Украине». «Россия на 83% состоит из русских, Украина — на 73% из украинцев», — пояснил он и добавил, что оставшаяся часть населения — русские.

Гайдар добавил, что в Крыму проживают в основном русские.

Следом Лукин сообщил, что Верховный совет Крыма собирается 5 мая рассмотреть вопрос референдума о независимости.

«С Крымом будет трудно что-либо сделать. 5 мая Верховный совет Крыма соберется, чтобы рассмотреть, проводить референдум или нет. Они почти наверняка примут решение в пользу референдума с вопросом, быть ли независимыми или остаться в составе Украины. Было бы лучше отложить этот вопрос, но похоже, что референдум состоится в августе», — добавил посол.

Буш поинтересовался, как будет выглядеть бюллетень для голосования, и предположил следующие опции: независимость Крыма, сохранение его в составе Украины или присоединение к России.

Лукин ответил, что «присоединения к России нет среди вариантов». Или сохранение в составе Украины, или присоединение к Содружеству независимых государств в качестве независимого субъекта.

Буш не стал комментировать такие перспективы, пожелал всем удачи и попросил передать привет тогдашнему президенту России Борису Ельцину.

5 мая 1992 года Верховный совет Автономной Республики Крым принял акт о государственной независимости, который предполагалось вынести на референдум. Последний должен был состояться в августе того же года. Однако украинский парламент признал этот акт неконституционным и установил срок для его отмены. Тогда Верховный совет Крыма отменил декларацию независимости и перенес референдум на более поздний срок. В течение нескольких лет разные политические силы на Украине и в Крыму пытались вести борьбу за статус полуострова как Республики Крым, однако в итоге тот стал автономией в составе Украины.

Крым вошел в состав России по результатам референдума, который прошел в марте 2014 года. Мировое сообщество этих результатов не признало и считает де-юре полуостров украинской территорией. Власти России настаивают, что крымчане сделали свой выбор; президент Владимир Путин говорил, что вопрос исторической принадлежности Крыма «исторически закрыт».

Авторы
Теги
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Егор Гайдар Джордж Буш Крым Референдум
Материалы по теме
Битва за полуостров: как делили Крым
Политика
В Крыму национализируют имущество Коломойского и Ахметова
Политика
Зеленский заявил о начале борьбы за Крым «в головах людей»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter