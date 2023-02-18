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Блинкен заявил, что поблагодарил Вучича за помощь Украине
Госсекретарь США Блинкен поблагодарил президента Сербии Вучича за помощь Украине
Блинкен и Вучич также обсудили важность нормализованных отношений Сербии с Косово
Госсекретарь США Энтони Блинкен поблагодарил президента Сербии Александра Вучича за поддержку Украины, а также обсудил вопросы нормализации отношений с Косово.
«Провел сегодня на Мюнхенской конференции по безопасности продуктивный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем. Мы обсудили важность нормализованных отношений с Косово, и я выразил нашу благодарность за то, что Сербия продолжает поддерживать Украину», — написал он в Twitter.
Блинкен также подчеркнул, что Вашингтон разделяет стремление Сербии к будущему в ЕС.
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