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На Украине завели дело против замглавы Минобороны России

СБУ обвиняет генерал-полковника Андрея Картаполова в ведении агрессивной войны, посягательстве на территориальную целостность страны и нарушении правил ведения войны в связи с событиями 2014–2015 годов
Андрей Картаполов
Андрей Картаполов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса заместителю министра обороны России, начальнику Главного военно-политического управления Вооруженных сил (ВС), генерал-полковнику Андрею Картаполову. Об этом ведомство сообщило в Facebook.

Картаполова обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и безопасность Украины (ч. 3 ст. 110), ведении агрессивной войны (ч. 2 ст. 437) и нарушении законов и правил ведения войны в сочетании с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438).

В СБУ утверждают, что Картаполов в январе—феврале 2015 года, занимая должность начальника Главного оперативного управления — заместителя начальника Генерального штаба ВС России, «планировал и координировал действия подразделений вооруженных сил государства-агрессора и подконтрольных им незаконных вооруженных формирований по захвату города Дебальцево и прилегающих к нему населенных пунктов».

Кроме того, по версии следствия, в августе 2014 года Картаполов обеспечивал планирование и управление российскими подразделениями во время их вторжения на территорию Украины, участвовал в организации «убийства» местных солдат возле города Иловайска, а также обеспечивал последующую вооруженную оккупацию других населенных пунктов Донбасса.

В сообщении указывается, что за вменяемые Картаполову деяния предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы. В досудебном расследовании дела участвует Генпрокуратура.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Минобороны России.

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Фото:Николай Хижняк / РИА Новости

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С июня 2014 года по ноябрь 2015 года Картаполов был начальником Главного оперативного управления — заместителем начальника Генерального штаба ВС России. С ноября 2015 года по июль 2018 года он командовал войсками Западного военного округа, а в июле был назначен заместителем министра обороны Российской Федерации — начальником Главного военно-политического управления Вооруженных сил.

Интенсивные бои в районе Дебальцево шли в июле 2014 года, а затем после временного затишья в связи с перемирием — в январе—феврале 2015 года. Бои завершились отступлением украинских войск, с февраля 2015 года город находится под контролем самопровозглашенной ДНР.

Бои под Иловайском шли в августе 2014 года, крупная группировка украинских войск оказалась в котле и при попытке прорваться понесла тяжелые потери. При битве за город Иловайск погибли 220 военнослужащих Вооруженных сил Украины, 40 пропали без вести, сообщали ранее в Генштабе ВСУ. Главной причиной поражения украинских войск в Киеве называли вторжение на территорию Украины регулярных подразделений российской армии. Газета The Guardian писала, что исследовательская группа из Лондона обнаружила на спутниковых снимках российские военные автоколонны на территории Украины, а также танки Т-72Б3, которые, как отмечало издание, на тот момент использовались только в вооруженных силах России. В ДНР впоследствии сообщили, что все танки и иная военная техника, обнаруженные британскими исследователями, являются трофейными. Они были либо отбиты в боях, либо просто брошены украинскими военными, заверяли в ДНР.

Россия не раз опровергала данные о том, что в боевых действиях в Донбассе участвовали кадровые российские военные. Соответствующие обвинения со стороны Киева в Москве называли бездоказательными.

Автор
Анастасия Батманова
При участии
Евгения Лебедева
Украина Минобороны
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