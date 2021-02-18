На Украине завели дело против замглавы Минобороны России
Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса заместителю министра обороны России, начальнику Главного военно-политического управления Вооруженных сил (ВС), генерал-полковнику Андрею Картаполову. Об этом ведомство сообщило в Facebook.
Картаполова обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и безопасность Украины (ч. 3 ст. 110), ведении агрессивной войны (ч. 2 ст. 437) и нарушении законов и правил ведения войны в сочетании с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438).
В СБУ утверждают, что Картаполов в январе—феврале 2015 года, занимая должность начальника Главного оперативного управления — заместителя начальника Генерального штаба ВС России, «планировал и координировал действия подразделений вооруженных сил государства-агрессора и подконтрольных им незаконных вооруженных формирований по захвату города Дебальцево и прилегающих к нему населенных пунктов».
Кроме того, по версии следствия, в августе 2014 года Картаполов обеспечивал планирование и управление российскими подразделениями во время их вторжения на территорию Украины, участвовал в организации «убийства» местных солдат возле города Иловайска, а также обеспечивал последующую вооруженную оккупацию других населенных пунктов Донбасса.
В сообщении указывается, что за вменяемые Картаполову деяния предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы. В досудебном расследовании дела участвует Генпрокуратура.