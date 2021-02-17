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Михалков предложил лишать российского гражданства за призывы к санкциям

Михалков предложил вернуть советскую норму о лишении гражданства, чтобы избежать «всяких тюрем и постоянного смердения из точки в пространство страны». Ранее СМИ сообщили, что ФБК попросил Байдена ввести санкции против 35 россиян
Никита Михалков
Никита Михалков (Фото: Global Look Press)

Режиссер и телеведущий Никита Михалков предложил лишать российского гражданства за призывы вводить санкции против страны. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

Эта мера нужна не для того, чтобы «истребить инакомыслие» или «наказать людей, которые протестуют против беззакония, чиновничества или коррупции», пояснил Михалков. С коррупцией нужно бороться, однако не «разрушением страны».

«А когда за этим стоит, допустим, обращение к западным странам о введении санкций против твоей страны, это повод», — заявил режиссер.

Михалков отметил, что норму следует «прописать точно», чтобы она не привела к злоупотреблениям: «А то кто-то обругал начальника, а его выслали из страны. Это должно быть прописано». По мнению режиссера, появление нормы о лишении гражданства позволит избежать «всяких тюрем, лагерей и постоянного смердения из точки в пространство страны».

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Продолжая свою мысль, Михалков напомнил о депортации оппозиционно настроенных представителей интеллигенции осенью 1922 года. «Помните, был «философский пароход», на котором отправили в 1922 году величайшие умы? Потому что их было невозможно ни казнить, ни посадить — слишком велики были имена. Они потеряли Родину физически, но создали величайшую эмигрантскую литературу. И Бунин, и Шмелев, и Ильин, и так далее», — сказал Михалков.

Ст. 6 Конституции гласит, что гражданина России нельзя лишить гражданства или права изменить его. Также гражданин России не может быть выслан за пределы страны или выдан иностранному государству. Согласно ст. 19 федерального закона № 62, выход совершеннолетнего гражданина России из гражданства может совершиться только добровольно.

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В СССР существовала законодательная норма, которая позволяла лишать человека советского гражданства, если он совершил действия, «порочащие высокое звание гражданина СССР и наносящие ущерб престижу или государственной безопасности». Решение принималось «в исключительном случае» президиумом Верховного совета СССР.

В конце января газета USA Today со ссылкой на исполнительного директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом) Владимира Ашуркова сообщила, что фонд направил президенту США Джо Байдену письмо с просьбой ввести санкции против 35 россиян.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя действия ФБК, заявил, что «фонд де-юре и де-факто продемонстрировал свой статус иностранного агента». Он также напомнил, что в парламенте предложили ввести уголовную ответственность за призывы к санкциям против России. Речь идет о заявлении спикера Госдумы Вячеслава Володина. Он назвал действия ФБК непозволительными и заявил, что жесткое наказание за призывы к санкциям должно найти отражение в российском законодательстве.

Автор
Виктория Полякова
Никита Михалков санкции лишение гражданства
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