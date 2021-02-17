Михалков предложил лишать российского гражданства за призывы к санкциям

Михалков предложил вернуть советскую норму о лишении гражданства, чтобы избежать «всяких тюрем и постоянного смердения из точки в пространство страны». Ранее СМИ сообщили, что ФБК попросил Байдена ввести санкции против 35 россиян

Никита Михалков (Фото: Global Look Press)

Режиссер и телеведущий Никита Михалков предложил лишать российского гражданства за призывы вводить санкции против страны. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

Эта мера нужна не для того, чтобы «истребить инакомыслие» или «наказать людей, которые протестуют против беззакония, чиновничества или коррупции», пояснил Михалков. С коррупцией нужно бороться, однако не «разрушением страны».

«А когда за этим стоит, допустим, обращение к западным странам о введении санкций против твоей страны, это повод», — заявил режиссер.

Михалков отметил, что норму следует «прописать точно», чтобы она не привела к злоупотреблениям: «А то кто-то обругал начальника, а его выслали из страны. Это должно быть прописано». По мнению режиссера, появление нормы о лишении гражданства позволит избежать «всяких тюрем, лагерей и постоянного смердения из точки в пространство страны».