Михалков предложил лишать российского гражданства за призывы к санкциям
Режиссер и телеведущий Никита Михалков предложил лишать российского гражданства за призывы вводить санкции против страны. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24».
Эта мера нужна не для того, чтобы «истребить инакомыслие» или «наказать людей, которые протестуют против беззакония, чиновничества или коррупции», пояснил Михалков. С коррупцией нужно бороться, однако не «разрушением страны».
«А когда за этим стоит, допустим, обращение к западным странам о введении санкций против твоей страны, это повод», — заявил режиссер.
Михалков отметил, что норму следует «прописать точно», чтобы она не привела к злоупотреблениям: «А то кто-то обругал начальника, а его выслали из страны. Это должно быть прописано». По мнению режиссера, появление нормы о лишении гражданства позволит избежать «всяких тюрем, лагерей и постоянного смердения из точки в пространство страны».